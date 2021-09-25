В Китаї побудували величезну електростанцію у вигляді панди

Її площа становить понад 1 квадратний кілометр.

У Китаї в провінції Шаньсі збудували величезну сонячну електростанцію, котра з висоти виглядає як панда, котра посміхається.

Про це повідомляє "Mashable".

Загальна площа креативної електростанції складає більше ніж один квадратний кілометр. Варто відзначити, що коли станція тільки починала працювати, вона мала потужність 50 МВт. Проте потім цифра збільшилася вдвічі — 100 МВт.

Цікаво те, що панда є найбільш улюбленою серед жителів Китаю твариною, тому зовсім не дивно, що електростанцію зробили саме у такій формі. Вона складається із сонячних панелей білого та чорного кольорів. Саме завдяки цьому вдалося створити зображення панди, яка до того ж ще й посміхається.

Варто відзначити, що цю електростанцію створила компанія під назвою "Panda Green Energy". Після створення проєкту там заявили, що подібні станції в найближчі кілька років збудують в інших місцях, в тому числі за межами Китаю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що минулого року в Одеській області сонячну електростанцію вирішили побудувати на полігоні твердих побутових відходів, тобто на смітнику.