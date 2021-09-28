Рус

Названо три знаки Зодіаку, які розбагатіють у жовтні

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
34
Ці знаки Зодіаку незабаром розбагатіють Новина оновлена 28 вересня 2021, 14:55
Ці знаки Зодіаку незабаром розбагатіють

В наступному місяці пощастить повітряним знакам.

Зовсім скоро настане новий місяць, який принесе деяким знакам Зодіаку дуже приємні звістки. У жовтні трьом знакам Зодіаку пощастить сильно розбагатіти. Астрологи розповіли, хто це буде.

Овен

Овни стануть найголовнішими щасливчиками жовтня. Якщо ви дозволите життю йти своєю чергою, перестанете панікувати і спокійно займетеся справами, прибуток надійде сам собою з найнесподіванішого місця.

Телець

Тельцям в наступному місяці удача буде супроводжувати не тільки в фінансових, а й в будь-яких інших починаннях. Не сидіть склавши руки, займіться тим, що вже давно відкладали до нових віників. Це може бути зміна роботи або відкриття власного бізнесу. У будь-якому випадку фінанси надійдуть до вас, якщо ви наважитеся піти на ризик і впустити у своє життя позитивні зміни.

Терези

Терези у другому місяці осені отримають неочікуваний приплив енергії, завдяки чому зможуть взяти собі додаткове навантаження. Підробіток і додаткові обов’язки стануть для вас головним джерелом прибутку в жовтні.

Раніше "Телеграф" назвав найбільш жадібних чоловіків за знаком Зодіаку.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астролог
Рівень захворюваності нижче показників "жовтої зони" тільки в Закарпатській та Кіровоградській областях.
Україна
Які області України можуть потрапити в "червону зону" — названі три претенденти
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Рівень захворюваності нижче показників "жовтої зони" тільки в Закарпатській та Кіровоградській областях.
Які області України можуть потрапити в "червону зону" — названі три претенденти
Дата публікації
Категорія
Олександр Усик
Усик пояснив, чому його бій з Джошуа не показували по ТБ в Україні
Дата публікації
Категорія
На Сумщині оплакують молодого солдата, з яким сталася трагедія
У Сумській області трагічно загинув солдат: хлопця розчавило машинами
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Синоптик попередив про заморозки в Україні
Дата публікації
Категорія
Як порахувати скільки треба заробляти чтобі мати право на субсидію
Залишилося три дні: хто може встигнути отримати субсидію на послуги ЖКГ?