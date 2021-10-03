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Зірку серіалу "Моя прекрасна няня" госпіталізували з коронавірусом: що відомо про стан актриси

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Ольга Прокоф’єва Новина оновлена 03 жовтня 2021, 14:13
Ольга Прокоф’єва

Поїздка в Краснодар не пройшла для актриси безслідно.

Всім відома Жанна Аркадіївна з серіалу "Моя прекрасна няня", 58-річна актриса Ольга Прокоф’єва була госпіталізована з коронавірусом. Після лікування вдома, артистці стало гірше, і її поклали в лікарню.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Ще в четвер, 28 вересня, після повернення з Краснодара в Москву Ольга Прокоф’єва почала відчувати нездужання. У неї з’явилася слабкість і кашель. Зробивши ПЛР-тест, актриса отримала позитивний результат. Відразу Прокоф’єву госпіталізувати не стали, проте через декілька днів артистці почало ставати гірше.

Зараз виконавиця ролі Жанни Аркадіївни знаходиться під наглядом лікарів. У неї діагностовано середньотяжка форма коронавірусу на тлі ослабленого дихання з хрипами. Результати КТ органів грудної клітини виявилися досить хорошими — інфекція легкого ступеня.

Раніше, "Телеграф" писав, що відомий російський кінорежисер Андрій Звягінцев знаходиться в штучній комі, в яку його ввели через те, що ураження його легень становило 92%. Відзначимо, що режисер бореться з наслідками коронавірусу ще з липня 2021 року.

Теги:
#Актриса #Коронавірус #Ольга Прокоф'єва #Моя чудова няня
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