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Кардашьян світу тварин: розповніла овечка повеселила мережу вилянням попою (відео)

Автор
Іванка Гамчук
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Автор
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Півкулю нижче хребта тварини мають назву "курдюк"
Півкулю нижче хребта тварини мають назву "курдюк"

Деякі із користувачів мережі порівняли овечку із моделлю Кім Кардашʼян через великий розмір сідниць.

Соцмережами розлетілося відео, на якому можна побачити овечку із величезними сідницями, котра активно обʼємними півкулями при ходьбі. 

Відповідне відео публікує автор дитячих книг Олександр Толмачов на своїй сторінці в Instagram.

На ролику можна побачити, що інші овечки також виляють сідницями, проте у них вони не такі великі, як у головної героїні відео.

Толмачов розповідає, що обʼємні півкулі у нижній частині хребта овечки називаються "курдюк". Ці жирові відкладення необхідні на випадок, якщо тварині не буде що їсти чи пити. Це те ж саме, що у верблюда горби.

Деякі люди виводять навіть спеціальні породи із великими "курдюками". За словами Толмачова, півкулі можуть бути настільки великими, що більше нагадуватимуть один обʼємний наріст, або ж навіть мішок вагою 40 кілограмів, що ледве не торкається землі.

Користувачі соцмереж активно відреагували на побачене відео із популярною овечкою та почали жартувати щодо її сідниць.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що недавно у Бангладеш померла найнижча корова у світі зростом 50,8 сантиметра, котру занесли до Книги рекордів Гіннеса.

Теги:
#Тварини #Гумор #Вівці #Сідниці
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