Найнижчу корову у світі після смерті занесли до Книги рекордів Гіннеса: яким був її зріст

Тварина побила рекорд корови з Індії, котра мала зріст 61 сантиметр.

У Бангладеш померла найменша у світі корова висотою 50,8 сантиметра. Її посмертно занесли до Книги рекордів Гіннеса.

Про це повідомляє "Daily Mail".

Тварина жила на фермі поблизу столиці Бангладешу Дакки, і була дуже популярною серед туристів. Проте 19 серпня цього року через накопичення газу у шлунку корівка під іменем Рані померла. Після того, як тварина загинула, її власники звернулися до представників Книги рекордів Гіннеса, які згодом визнали корову найнижчою у всьому світі.

До смерті Рані, вона була надзвичайно популярною в інтернеті. Варто відзначити, що вона побила рекорд корівки Манікям з Індії, висота якої становила 61 сантиметр. Проте тварина із Бангладешу була аж на 10 сантиметрів нижчою за свою попередницю.

Нагадуємо, що у червні 2021 року в Індії корова народила теля із двома головами — воно мало чотири пари очей, два роти і стільки ж вух.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні цього року в результаті масштабних лісових пожеж у США ледь не згоріло найбільше у світі дерево, котре намагалися захистити завдяки алюмінієвій фользі.