Укр

Самую низкую корову в мире после смерти занесли в Книгу рекордов Гиннеса: каким был ее рост

Автор
Иванка Гамчук
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Самая низкая в мире корова умерла 19 августа
Самая низкая в мире корова умерла 19 августа

Животное побило рекорд коровы из Индии, которая имела рост 61 сантиметр.

В Бангладеш скончалась самая маленькая в мире корова высотой 50,8 сантиметра. Ее посмертно занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом сообщает "Daily Mail".

Животное жило на ферме близ столицы Бангладеш Дакки, и было очень популярным среди туристов. Однако 19 августа этого года из-за накопления газа в желудке коровка под именем Рани умерла. После того как животное погибло, его владельцы обратились к представителям Книги рекордов Гиннеса, которые впоследствии признали корову самой низкой во всем мире.

До смерти Рани, она была чрезвычайно популярной в интернете. Стоит отметить, что она побила рекорд коровки Маникям из Индии, высота которой составляла 61 сантиметр. Однако животное из Бангладеш было аж на 10 сантиметров ниже своей предшественницы.

Напоминаем, что в июне 2021 года в Индии корова родила теленка с двумя головами — оно имело четыре пары глаз, два рта и столько же ушей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре этого года в результате масштабных лесных пожаров в США едва не сгорело самое большое в мире дерево, которое пытались защитить благодаря алюминиевой фольге.

Теги:
#Книга рекордов Гиннесса #Животные #Рекорды #Коровы
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