Самое большое дерево в мире окружили лесные пожары в США – его спасают "одеялом" из фольги

Бушующий в Калифорнии пожар может уничтожить знаменитый "Гигантский лес"

Уже несколько недель американские спасатели борются с очередным крупным пожаром, который "продвигается" лесными массивами штата Калифорния. Наибольшую угрозу огонь сейчас представляет для национального парка "Секвойя", где располагается популярный среди туристов "Гигантский лес". В этой части заповедника растут самые массивные и высокие деревья на всей планете, в том числе и один из древнейших рекордсменов — секвойядендрон "Генерал Шерман".

Как сообщают корреспонденты службы BBC, для спасения известнейшей секвойи мира задействованы силы 350 спасателей. Пока часть из них боролась с распространением огня с помощью авиации, остальные работали над "укрыванием" в прямом смысле этого слова "Генерала Шермана".

Дерево, которое достигает в высоту практически 84 метров, пытаются защитить от вероятного распространения пламени с помощью "одеял", изготовленных из алюминиевой фольги. В первую очередь пожарные обложили изоляционным материалом основание дерева, чтобы огненная стихия минимально повредила корневую систему.

Спасатели надеются укрыть самое крупное дерево в мире от огня

По словам представительницы национального парка "Секвойя" Ребекки Патерсон, этот лес является очень важной территорией для многих людей, поэтому на его защиту и брошены особенные усилия.

Отметим, что "Генерал Шерман" является одним из самых древних деревьев, которые сохранились на планете, и самым крупным живым организмом в мире. Его приблизительный возраст колеблется между 2300 и 2700 годами, а его общая масса превышает 1910 тонн.

Впрочем, свой статус секвойя получила лишь в средине прошлого века — после того, как был срублен "Гигант Крэннелл-Крик", чья масса превышала "Генерала Шермана" на 15-25%.

Напомним, что в этом году Америка крупно страдает от затяжных лесных пожаров. Огонь уничтожил более 2,2 млн гектара зеленых посадок. Прежде всего тушению загораний мешает погода.

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