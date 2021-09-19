Самое большое дерево в мире окружили лесные пожары в США – его спасают "одеялом" из фольги
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Бушующий в Калифорнии пожар может уничтожить знаменитый "Гигантский лес"
Уже несколько недель американские спасатели борются с очередным крупным пожаром, который "продвигается" лесными массивами штата Калифорния. Наибольшую угрозу огонь сейчас представляет для национального парка "Секвойя", где располагается популярный среди туристов "Гигантский лес". В этой части заповедника растут самые массивные и высокие деревья на всей планете, в том числе и один из древнейших рекордсменов — секвойядендрон "Генерал Шерман".
Как сообщают корреспонденты службы BBC, для спасения известнейшей секвойи мира задействованы силы 350 спасателей. Пока часть из них боролась с распространением огня с помощью авиации, остальные работали над "укрыванием" в прямом смысле этого слова "Генерала Шермана".
Дерево, которое достигает в высоту практически 84 метров, пытаются защитить от вероятного распространения пламени с помощью "одеял", изготовленных из алюминиевой фольги. В первую очередь пожарные обложили изоляционным материалом основание дерева, чтобы огненная стихия минимально повредила корневую систему.
По словам представительницы национального парка "Секвойя" Ребекки Патерсон, этот лес является очень важной территорией для многих людей, поэтому на его защиту и брошены особенные усилия.
Отметим, что "Генерал Шерман" является одним из самых древних деревьев, которые сохранились на планете, и самым крупным живым организмом в мире. Его приблизительный возраст колеблется между 2300 и 2700 годами, а его общая масса превышает 1910 тонн.
Впрочем, свой статус секвойя получила лишь в средине прошлого века — после того, как был срублен "Гигант Крэннелл-Крик", чья масса превышала "Генерала Шермана" на 15-25%.
Напомним, что в этом году Америка крупно страдает от затяжных лесных пожаров. Огонь уничтожил более 2,2 млн гектара зеленых посадок. Прежде всего тушению загораний мешает погода.
Ранее "Телеграф" сообщал, что массивные пожары бушевали и на юге Испании. Как выглядит страна после дождей, что смогли спасти ситуацию, узнавайте в нашем материале.
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