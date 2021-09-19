Найбільше дерево в світі оточили лісові пожежі в США — його рятують "ковдрою" із фольги

Масштабна каліфорнійська пожежа може знищити знаменитий "Гігантський ліс"

Уже кілька тижнів американські рятувальники борються з черговою великою пожежею, яка "просувається" лісовими масивами штату Каліфорнія. Найбільшу загрозу вогонь зараз представляє для національного парку "Секвойя", де знаходиться популярний серед туристів "Гігантський ліс". У цій частині заповідника ростуть найбільш масивні та високі дерева на всій планеті, в тому числі і один із найдавніших рекордсменів — секвоядендрон "Генерал Шерман".

Як повідомляють кореспонденти служби BBC, для порятунку відомої секвої світу задіяні сили 350 рятувальників. Поки частина із них боролася з поширенням вогню за допомогою авіації, інші працювали над "укриттям" в прямому сенсі цього слова "Генерала Шермана".

Дерево, яке досягає у висоту практично 84 метрів, намагаються захистити від можливого поширення полум’я із допомогою "ковдр", виготовлених із алюмінієвої фольги. В першу чергу пожежні обклали ізоляційним матеріалом низ дерева, щоб вогняна стихія мінімально пошкодила кореневу систему.

Рятувальники сподіваються укрити найбільше дерево в світі від вогню

За словами представниці національного парку "Секвойя" Ребекки Патерсон, цей ліс є дуже важливою територією для багатьох людей, тому на його захист і кинуті особливі зусилля.

Зазначимо, що "Генерал Шерман" є одним з найдавніших дерев, які збереглися на планеті, і найбільшим живим організмом в світі. Його приблизний вік коливається між 2300 і 2700 роками, а його загальна маса перевищує 1 910 тонн. Утім, свій статус секвойя отримала лише в середині минулого століття — після того, як був зрубаний "Гігант Креннелл-Крік", чия маса перевищувала "Генерала Шермана" на 15-25%.

Нагадаємо, що в цьому році Америка дуже страждає від затяжних лісових пожеж. Вогонь знищив понад 2,2 млн гектара зелених посадок. Перш за все гасінню загорянь заважає погода.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що масивні пожежі вирували і на півдні Іспанії. Як виглядає країна після дощів, що змогли врятувати ситуацію, дізнавайтеся в нашому матеріалі.

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