У Каліфорнії масштабні пожежі знищили сотні будинків: полум’я наближається до Лос-Анджелесу

У США вирують 90 лісових пожеж, 14 з них у Каліфорнії.

У штаті Каліфорнія (США) масштабні пожежі продовжують знищувати ліси. Крім того, полум’я спалило сотні будинків. На даний момент вогонь стає все ближче до популярного туристичного озера Тахо.

Про це в суботу, 28 серпня, повідомляє "Associated Press".

За даними ЗМІ, пожежа наближається до Лос-Анджелесу.

Відомо, що вона почалася ще 14 серпня і поширена на території гірського масиву Сьєрра-Невада.

Там влада вживає всіх заходів, щоб швидко евакуювати місцевих жителів з небезпечних територій.

Як кажуть рятувальники, на цей момент площа загоряння вже трохи менше, ніж було раніше.

В охопленому вогнем регіоні вже навіть встигли дати пожежі назву — "Caldor".

Зараз у США вирують 90 природних пожеж і важливо те, що 14 з них знаходяться у Каліфорнії.

Полум’я знищує дерева і чагарники, а також людські оселі. Крім того, від пожежі гинуть звірі.

За словами вчених, через зміни клімату погода в регіоні стала більш спекотною й сухою, ніж це було 30 років тому. Синоптики прогнозують, що з часом погода в регіоні буде ставати ще більш екстремальною.

Раніше майже 10 тисяч жителів Каліфорнії покинули регіон через масштабну пожежу "Діксі". Внаслідок загоряння вигоріли кілька населених пунктів, але вогонь не припиняє поширюватися і місцеві пожежники кажуть, що в зоні ризику ще 15 тисяч будинків.

Нагадуємо, що в Туреччині тривають масштабні лісові пожежі — там полум’я охопило острів в районі Ескі Дегірменьері, де було багато відпочивальників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Туреччина бореться з вогнем з кінця липня. Полум’я охопило багато міст, в тому числі Мармарис і Бодрум, куди продовжували відправляти туристів, попри масштабні пожежі. Там через загоряння загинули 8 людей і сотні отримали травми.