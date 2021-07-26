Скачать
Понедельник, 26.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Роман Прокофьев, CEO и сооснователь Jooble: Мы в Украине не только из-за социальной ответственности - работать здесь в нашем формате прибыльно
Роман Прокофьев, CEO и сооснователь Jooble: Мы в Украине не только из-за социальной ответственности - работать здесь в нашем формате прибыльно
Главные события недели: Безос полетел в космос, в США определились с датой визита Зеленского, в Токио стартовала Олимпиада
Главные события недели: Безос полетел в космос, в США определились с датой визита Зеленского, в Токио стартовала Олимпиада
Оккупанты применили минометы и станковые гранатометы: на Донбассе ранен один украинский военнослужащий
Оккупанты применили минометы и станковые гранатометы: на Донбассе ранен один украинский военнослужащий
Прогноз погоды на неделю: когда в Украину вернется жара
Прогноз погоды на неделю: когда в Украину вернется жара

В США масштабные пожары охватили 12 штатов: жителей Калифорнии эвакуируют (фото, видео)

В США масштабные пожары охватили 12 штатов: жителей Калифорнии эвакуируют (фото, видео)
Обновлено 07:33 Сегодня Телеграф

В Калифорнии масштабный лесной пожар слился с меньшим по размеру в результате чего были разрушены дома, которые находились в отдаленных районах округа.

Об этом в подельник, 26 июля, рассказал представитель Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Рик Кархарт, пишет Associated Press.

По его словам, пожарные с ручными инструментами были вынуждены преодолевать пересеченную огнем местность, из-за того, что технику подвести было невозможно.

Из-за этой ситуации властям региона пришлось принять решение об эвакуации нескольких небольших горных поселениях и курортного района вдоль западного берега озера Альманор. Из-за крупных пожаров под угрозой возгорания оказались около 10 000 домов.

Также сообщается, что 67 домов сгорели от пожара, вызванного молнией и не менее 2000 домов подлежали эвакуации.

 

В результате лесного пожара уже выгорело более 76 000 га леса и ситуация осложняется приближающейся грозой, которая может стать причиной новых возгораний. На данный момент удалось ликвидировать всего лишь 21% возгорания.

Самому крупному пожару в истории Западного побережья США дали имя "Дикси", всего на территории штатов Орегон и Калифорния было уничтожено около 161 000 гектаров леса. 

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом из-за лесных пожаров объявил чрезвычайное положение в четырех северных округах.

Как писал "Телеграф", в Якутии лесные пожары даже не думают прекращаться. В настоящее время в огне находится 1,5 млн гектаров.

Напомним, в Карелии - вспыхнули лесные пожары.  Несмотря на заверения властей о том, что ситуация под контролем, местные жители бьют тревогу, поскольку огонь уже перекинулся на ближайшую деревню Найстенъярви.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
Просмотры: 131

Все по теме:

США, Пожар, Калифорния, Эвакуация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Черновецкий рассказал, как вызывал проституток второму президенту Украины (видео)
02 Коронавирус "бьет по мозгам": ученые пришли к неутешительным выводам
03 Языковой скандал в Харькове: продавщицу, пославшую клиентку "в п**ду", уволили
04 Украина не приоритет: почему Байден перенес встречу с Зеленским
05 В Минздраве заговорили о предоставлении "льгот" вакцинированным украинцам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина не приоритет: почему Байден перенес встречу с Зеленским
Украина не приоритет: почему Байден перенес встречу с Зеленским
Позорное решение по СП-2 может принести пользу Украине, пока Россия готовит следующую угрозу
Позорное решение по СП-2 может принести пользу Украине, пока Россия готовит следующую угрозу
Непогода продолжает буйствовать в Европе: ливнями затопило Британию и Швейцарию (фото, видео)
Непогода продолжает буйствовать в Европе: ливнями затопило Британию и Швейцарию (фото, видео)
Собор Архангела Гавриила: народные приметы и запреты 26 июля
Собор Архангела Гавриила: народные приметы и запреты 26 июля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь