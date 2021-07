В США масштабные пожары охватили 12 штатов: жителей Калифорнии эвакуируют (фото, видео)

В Калифорнии масштабный лесной пожар слился с меньшим по размеру в результате чего были разрушены дома, которые находились в отдаленных районах округа.

Об этом в подельник, 26 июля, рассказал представитель Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Рик Кархарт, пишет Associated Press.

По его словам, пожарные с ручными инструментами были вынуждены преодолевать пересеченную огнем местность, из-за того, что технику подвести было невозможно.

'Devastating': Dixie Fire, California's largest wildfire, devours multiple homes. All our family and friends are out. Devastated yes, also anxious, scared, heartbroken. Please pray, wish, send good vibes-whatever it is you do. CA is dying. It never stops https://t.co/TjaKhPX8d3 — Ellis (@ellisthinkery) July 25, 2021

Из-за этой ситуации властям региона пришлось принять решение об эвакуации нескольких небольших горных поселениях и курортного района вдоль западного берега озера Альманор. Из-за крупных пожаров под угрозой возгорания оказались около 10 000 домов.

Также сообщается, что 67 домов сгорели от пожара, вызванного молнией и не менее 2000 домов подлежали эвакуации.

Incendio Forestal en #California EEUU

El incendio de #Dixie ha consumido ya más de 77,000 hectáreas . pic.twitter.com/DS0nLbmrNO — The News Círculo (@CirculoGloBal_I) July 25, 2021

В результате лесного пожара уже выгорело более 76 000 га леса и ситуация осложняется приближающейся грозой, которая может стать причиной новых возгораний. На данный момент удалось ликвидировать всего лишь 21% возгорания.

Самому крупному пожару в истории Западного побережья США дали имя "Дикси", всего на территории штатов Орегон и Калифорния было уничтожено около 161 000 гектаров леса.

WATCH: Crews in California work to contain the Dixie Fire in Las Plumas National Forest. ( KTVN) pic.twitter.com/GQxsqq94Cu — FOX Carolina News (@foxcarolinanews) July 25, 2021

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом из-за лесных пожаров объявил чрезвычайное положение в четырех северных округах.

Как писал "Телеграф", в Якутии лесные пожары даже не думают прекращаться. В настоящее время в огне находится 1,5 млн гектаров.

Напомним, в Карелии - вспыхнули лесные пожары. Несмотря на заверения властей о том, что ситуация под контролем, местные жители бьют тревогу, поскольку огонь уже перекинулся на ближайшую деревню Найстенъярви.