Францію після масштабних пожеж залило дощами (відео)

Даних про загиблих поки не надходило.

На південь Франції після масштабних серпневих пожеж обрушилися раптові опади через що були підтоплені населені пункти в районі міст Ним і Монпельє.

Про це повідомляє AlJazeera.

Відзначається, що повінь завдала значної шкоди інфраструктурі та житловим будинкам.

Про жертви не повідомляється, проте відомо, що мінімум одна людина зникла безвісти. Крім того, надходили дані, що одного чоловіка вдарила блискавка, але йому вдалося вижити.

Крім того, велика кількість людей виявилося в пастці в кемпінгу. Для того, щоб їх витягнути влада мобілізувала близько 800 рятувальників.

У середу по всьому регіону Французької Рив’єри через підтоплення були закриті школи.

Як повідомлялося раніше, це літо для Європи запам’ятається різкими змінами погодних умов.

Напередодні на півдні Іспанії трапилися масштабні пожежі, які знищили близько 10 тисяч гектарів лісу. До цього країна страждала від повеней.

Лісові пожежі в цьому році вирували в Греції, на Кіпрі, в Туреччині та інших країнах. А жертвами повеней ставали Німеччина і Бельгія.