Авто і ресторан віднесло в Середземне море: з’явилися кадри масштабної повені в Іспанії (фото, відео)

В Іспанії ліквідовують наслідки стихії, фото і відео вражають

В Іспанії в місті Альканар, в якому напередодні через сильну зливу сталася повінь і зафіксували понад 9000 ударів блискавок, почалися відновлювальні роботи. Багато місцевих жителів говорять, що у них немає більше будинків і машин: деякі авто повністю затоплені, а більше десятка і зовсім змило в Середземне море.

Як повідомляє агентство AP, згідно з останньою інформацією, повінь сталася раптово: вода змивала все на своєму шляху.

Так, як і багатьом іншим, не пощастило родині Санчо — власникам ресторану на променаді Альканар. Щоб врятуватися, 67-річна господиня закладу разом з дочкою піднялися наверх і побачили, як частину тераси за секунду змило в море.

Незважаючи на масштаб стихії, в результаті повені ніхто не загинув, проте є постраждалі. Так, іспанські рятувальники за допомогою вертольотів врятували трьох людей, які були в небезпеці в грязьовій "річці". Ще десятки осіб потребували допомоги, так як опинилися заблоковані в автомобілях, які затоплювало водою.

Нагадаємо, через небезпечний ураган "Іда" влада США закликає 9,1 млн американців шукати притулок на височині.