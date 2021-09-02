Рус

Авто і ресторан віднесло в Середземне море: з’явилися кадри масштабної повені в Іспанії (фото, відео)

Автор
О. Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
94
З дюжину авто віднесло в Середземне море Новина оновлена 02 вересня 2021, 16:14
З дюжину авто віднесло в Середземне море

В Іспанії ліквідовують наслідки стихії, фото і відео вражають

В Іспанії в місті Альканар, в якому напередодні через сильну зливу сталася повінь і зафіксували понад 9000 ударів блискавок, почалися відновлювальні роботи. Багато місцевих жителів говорять, що у них немає більше будинків і машин: деякі авто повністю затоплені, а більше десятка і зовсім змило в Середземне море.

Як повідомляє агентство AP, згідно з останньою інформацією, повінь сталася раптово: вода змивала все на своєму шляху.

Так, як і багатьом іншим, не пощастило родині Санчо — власникам ресторану на променаді Альканар. Щоб врятуватися, 67-річна господиня закладу разом з дочкою піднялися наверх і побачили, як частину тераси за секунду змило в море.

Незважаючи на масштаб стихії, в результаті повені ніхто не загинув, проте є постраждалі. Так, іспанські рятувальники за допомогою вертольотів врятували трьох людей, які були в небезпеці в грязьовій "річці". Ще десятки осіб потребували допомоги, так як опинилися заблоковані в автомобілях, які затоплювало водою.

Нагадаємо, через небезпечний ураган "Іда" влада США закликає 9,1 млн американців шукати притулок на височині.

У Росії кажуть, що перші поставки газу через "Північний потік — 2" стартують вже в цьому опалювальному сезоні
Новини Росії
Часу залишилося мало: в Росії повідомили, коли планують почати поставки газу по "Північному потоку-2"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У Росії кажуть, що перші поставки газу через "Північний потік — 2" стартують вже в цьому опалювальному сезоні
Часу залишилося мало: в Росії повідомили, коли планують почати поставки газу по "Північному потоку-2"
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський і Джо Байден
Зеленський зустрівся з Байденом: головне
Дата публікації
Категорія
З 2017 року українці активно отримують російські паспорти
Півмільйона українців стали громадянами РФ, виконуючи указ Путіна — чим може відповісти Україна?
Дата публікації
Категорія
MamaRika не розкриває ім'я первістка через забобони
Співачка MamaRika: з народженням сина мій день складається з годувань та змін підгузок, але вже планую гастролі
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський і Джо Байден
Швидше поразка, ніж перемога: що говорять в Україні про зустріч Зеленського з Байденом