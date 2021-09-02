Укр

Авто и ресторан унесло в Средиземное море: появились кадры масштабного наводнения в Испании (фото, видео)

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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С дюжину авто унесло в Средиземное море Новость обновлена 02 сентября 2021, 16:14
С дюжину авто унесло в Средиземное море

В Испании ликвидируют последствия стихии, фото и видео впечатляют

В Испании в городе Альканар, в котором накануне из-за сильного ливня случилось наводнение и зафиксировали более 9000 ударов молний, начались восстановительные работы. Многие местные жители говорят, что у них нет больше домов и машин: некоторые авто полностью затоплены, а более десятка и вовсе смыло в Средиземное море.

Как сообщает агентство AP, согласно последней информации, наводнение произошло внезапно: вода смывала все на своем пути. 

Так, как и многим другим, не повезло семье Санчо — владельцам ресторана на променаде Альканар. Чтобы спастись, 67-летняя хозяйка заведения вместе с дочерью поднялись наверх и увидели, как часть террасы за секунду смыло в море.

Невзирая на масштаб стихии, в результате наводнения никто не погиб, однако есть пострадавшие. Так, испанские спасатели с помощью вертолетов спасли троих человек, которые были в опасности в грязевой "реке". Еще десятки человек нуждались в помощи, так как оказались заблокированы в автомобилях, которые затапливало водой.

Напомним, из-за опасного урагана "Ида" власти США призывают 9,1 млн американцев искать убежище на возвышенности.

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