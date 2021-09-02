Укр

Нью-Йорк под водой: в сети появились эффектные кадры утонувших авто и "рек" в метро и аэропорту (фото, видео)

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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В Нью-Йорке некоторые авто оказались практически полностью под водой Новость обновлена 02 сентября 2021, 11:58
В Нью-Йорке некоторые авто оказались практически полностью под водой

Из-за опасного урагана "Ида" власти США призывают 9,1 млн американцев искать убежище на возвышенности

В США уже пятый день кряду бушует ураган четвертой категории "Ида", из-за которого в Нью-Йорке и Нью-Джерси ввели режим чрезвычайной ситуации.

Согласно фото и видео, которые тиражируют американские СМИ, стихия приобрела колоссальный масштаб. Из-за рекордного количества осадков в штатах Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси и Мэриленд происходят наводнения, и улицы городов заполнены водой до 40 сантиметров.

К примеру, в Нью-Йорке ураган "Ида" парализовал работу метро, которое оказалось буквально под водой: "реки" текут по лестницам и уже добрались до вагонов поездов. 

Помимо метро, в осадках буквально утопает аэропорт "Ньюарк Либерти", который закрыли на неопределенное время.

Власти США сообщают о том, что более 200 000 человек остались без света, а также просят 9,1 млн американцев искать временное убежище на возвышенности.

Напомним, стихийное бедствие сопровождается резкими порывами ветра скоростью до 240 километров в час, что несет сопутствующие разрушения. Ранее наиболее пострадали от урагана "Ида" штаты Миссисипи и Луизиана, где без света остались более миллиона пользователей.

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