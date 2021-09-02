Нью-Йорк під водою: в мережі з’явилися ефектні кадри потонулих авто і "річок" в метро і аеропорту (фото, відео)

Через небезпечний ураган "Іда" влада США закликає 9,1 млн американців шукати притулок на височині

У США вже п’ятий день поспіль вирує ураган четвертої категорії "Іда", через який в Нью-Йорку і Нью-Джерсі ввели режим надзвичайної ситуації.

Згідно фото і відео, які тиражують американські ЗМІ, стихія набула колосального масштабу. Через рекордну кількість опадів в штатах Нью-Йорк, Пенсільванія, Нью-Джерсі і Меріленд відбуваються повені, і вулиці міст заповнені водою до 40 сантиметрів.

Наприклад, в Нью-Йорку ураган "Іда" паралізував роботу метро, яке виявилося буквально під водою: "річки" течуть по сходах і вже дісталися до вагонів поїздів.

Крім метро, в опадах буквально потопає аеропорт "Ньюарк Ліберті", який закрили на невизначений час.

Влада США повідомляє про те, що понад 200 000 чоловік залишилися без світла, а також просять 9,1 млн американців шукати тимчасовий притулок на височині.

Нагадаємо, стихійне лихо супроводжується різкими поривами вітру швидкістю до 240 кілометрів на годину, що несе супутні руйнування. Раніше найбільш постраждали від урагану "Іда" штати Міссісіпі і Луїзіана, де без світла залишилися понад мільйон користувачів.