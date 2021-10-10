Любовний гороскоп на тиждень: Ракам варто приділити увагу своїй половинці, а Левам — навчитися справлятися з почуттям ревнощів

Астрологічний любовний прогноз на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 11 по 17 жовтня 2021 року

Астрологи дали поради як отримати успіх у протилежної статі або налагодити наявні відносини. Намагайтеся дотримуватися порад зірок і планет. Вони підкажуть, як зберегти почуття, зміцнити або знайти їх, якщо ви все ще перебуваєте в пошуках другої половинки.

Овен

Овнам на цьому тижні в особистому житті дуже пощастить, ви можете підкорити будь-яку «любовну мету» з легкістю чарівника. А ось в любовні трикутники вам зараз вплутуватися не можна.

Телець

Тельцям не вистачає такту у відносинах з оточуючими, включаючи другу половинку. Ви занадто вперті, потрібно вміти знаходити компроміси.

Близнюки

Самотність нікому не приносить користі, наберіться сміливості і впустіть у своє життя нову людину. Не губіться, дійте активно і беріть від любовного життя все, що побажаєте.

Рак

Якщо ви вже маєте пару, варто більше дбати про партнера, проявляти до нього ніжність — тільки так можна уникнути зараз не тільки серії скандалів, а й навіть спонтанного розставання.

Лев

Леви дуже ревниві, і найчастіше це шкодить відносинам. Щоб зберегти любов, потрібна довіра і терпіння. Навчіться справлятися з почуттям ревнощів.

Діва

Дівам краще не проявляти любовної активності. Активні дії на любовному фронті можуть зазнати невдачі, на їх ініціативи протилежна стать не відповідатиме взаємністю.

Терези

Вам не вистачає стабільності в житті, через це ви відчуваєте труднощі у відносинах. Більше довіряйте.

Скорпіон

Скорпіони можуть розраховувати на дуже вдалий тиждень в любові, але тільки якщо вони проявлять відкритість і включать свою доброзичливість і душевність.

Стрілець

На цьому тижні в особистому житті Стрільців затишшя — можна розслабитися.

Козеріг

Перестаньте весь час картати свого партнера, краще покажіть йому свою любов. Постарайтеся не вплутуватися в сварки зі своїми коханими.

Водолій

Чоловікам Водоліям доведеться чимало випробувань на цьому тижні. Кохана жінка може влаштувати скандал на порожньому місці, не варто піддаватися на її провокації.

Риби

Рибам потрібно бути обережними в першій половині тижня і в неділю: ви можете стати об’єктом атак всякого роду шахраїв, альфонсів, ловеласів і т. Д.