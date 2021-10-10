Бізнес-гороскоп на тиждень: Ракам краще не починати ніяких нових проектів, а Скорпіонам знадобитися допомога

Фінансовий гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 11 по 17 жовтня 2021 року

Щоб ваше становище у фінансовій сфері з 11 по 17 жовтня покращився, намагайтеся прислухатися до порад астрологів.

Овен

Овнам краще максимально віддалитися від справ і працювати лише над плинністю — як для кар’єри, так і для бізнесу зараз час для вас несприятливий.

Телець

Ретельно перевіряйте всі документи — висока ймовірність, що там є навмисне спотворення фактів або просто закралася помилка.

Близнюки

Дійте сміливо і напористо, і доля буквально кине до ваших ніг все, чого б ви не побажали.

Рак

Не рекомендується починати ніяких нових проєктів, а тим більше робити інвестиції.

Лев

Бізнесмени мають можливість отримати підвищений прибуток, а наймані працівники — підвищення посади, зарплатні чи несподіваної премії.

Діва

Діви проведуть діловий тиждень спокійно, в чомусь навіть нудно, зате без особливих проблем.

Терези

Може статися якісний стрибок вперед і вгору, як по рівню доходів, так і по кар’єрних сходах, причому не через одну сходинку, а через цілий сходовий проліт.

Скорпіон

Скорпіонам для досягнення ділового успіху треба на цьому тижні залучати посередників і помічників.

Стрілець

Стрільцям дуже пощастить в справах, якщо вони на цьому тижні будуть багато їздити, говорити, знайомитися з новими людьми і діяти активно.

Козеріг

Для початку нових проєктів майбутній тиждень поки не особливо сприятлива, а ось підготовкою до майбутніх змін займатися можна і потрібно.

Водолій

Водолії можуть сміливо домагатися того, що вони хочуть — у них все вийде, і в плані прибутку, і зростання статусу. Однак їм треба уважно придивитися до свого ділового оточення.

Риби

Риби можуть насолоджуватися спокоєм і рівним плином справ на своєму робочому місці.