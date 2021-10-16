У Києві померла епатажна 73-річна модель Олена Вовк

Напередодні ввечері Олена потрапила в лікарню.

Вночі в суботу, 16 жовтня, в одній з київських міських лікарень пішла з життя відома київська модель — 73-річна Олена Вовк. Жінка стала відомою завдяки своїм епатажним образам.

Про смерть світської левиці стало відомо з її сторінки в Інстаграм, де її друзі опублікували пост з останньою фотографією Олени, яка була зроблена за два дні до її смерті.

Олена Вовк померла в реанімації київської лікарні, куди потрапила напередодні ввечері у важкому стані: вона була без свідомості, з низьким тиском, ні на що не реагувала і важко дихала. Жінці відразу зробили рентген, КТ голови і ряд інших обстежень, взяли аналіз крові. Лікарі не знали що з Оленою, адже коронавірус і інсульт виключили після ряду тестів.

"Ми всі запам’ятаємо її, як яскраву, енергійну і життєрадісної жінки. Олена, нам буде дуже Вас не вистачати." — написали друзі Вовк у неї в Інстаграм.

Олена Вовк не соромилася свого віку і вела активне світське життя: відвідувала різні тусовки, вела аккаунт в ТікТоці, блог в Інстаграмі, знімалася в рекламі, в кіно, а також брала участь в показах мод і ню-фотосесіях.

Раніше, "Телеграф" писав, що 14 жовтня в Москві померла відома оперна співачка родом з України Бела Руденко. Співачці, яку називали "українським соловейком" було 89 років.