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Нардеп-втікач Онищенко знову став батьком (фото)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Олександр Онищенко Новина оновлена 19 жовтня 2021, 21:27
Олександр Онищенко

Онищенко показав новонароджену дочку.

Екснардеп-втікач і бізнесмен Олександр Онищенко ще раз став батьком.

Про це він повідомив у себе в Фейсбук.

"Ось знову став батьком. Життя триває. Спасибі тобі господи за все", — написав він і прикріпив до посту фото з немовлям на руках.

У коментарях до посту він додав, що народилася дівчинка.

Першим з тих, хто привітав екснардепа став колишній глава Офісу президента Андрій Богдан.

Як відомо, проти Онищенко в Україні відкриті справи про державну зраду і корупції. Його підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування".

У 2016 році Онищенко втік з України, і в цей час проживає в Німеччині.

У 2019 його затримали в місті Аахен, проте пізніше місцевий суд відмовив у його екстрадиції.

Про його особисте життя відомо небагато. До 2009 року він був одружений на моделі Ксенії Кузьменко, від шлюбу з якою у нього залишився син. Пізніше Онищенко полягав у відносинах з іншою моделлю Сніжаною Онопко, проте з нею він розлучився у 2010 році.

Крім того, відомо, що у нього є син від гімнастки Анни Різатдінової, з якою він розійшовся у 2019 році.

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#Діти #Олександр Онищенко
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