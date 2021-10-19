Нардеп-втікач Онищенко знову став батьком (фото)
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Онищенко показав новонароджену дочку.
Екснардеп-втікач і бізнесмен Олександр Онищенко ще раз став батьком.
Про це він повідомив у себе в Фейсбук.
"Ось знову став батьком. Життя триває. Спасибі тобі господи за все", — написав він і прикріпив до посту фото з немовлям на руках.
У коментарях до посту він додав, що народилася дівчинка.
Першим з тих, хто привітав екснардепа став колишній глава Офісу президента Андрій Богдан.
Як відомо, проти Онищенко в Україні відкриті справи про державну зраду і корупції. Його підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування".
У 2016 році Онищенко втік з України, і в цей час проживає в Німеччині.
У 2019 його затримали в місті Аахен, проте пізніше місцевий суд відмовив у його екстрадиції.
Про його особисте життя відомо небагато. До 2009 року він був одружений на моделі Ксенії Кузьменко, від шлюбу з якою у нього залишився син. Пізніше Онищенко полягав у відносинах з іншою моделлю Сніжаною Онопко, проте з нею він розлучився у 2010 році.
Крім того, відомо, що у нього є син від гімнастки Анни Різатдінової, з якою він розійшовся у 2019 році.
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