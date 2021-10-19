Беглый нардеп Онищенко вновь стал отцом (фото)
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Онищенко показал новорожденную дочь.
Беглый экс-нардеп и бизнесмен Александр Онищенко еще раз стал отцом.
Об этом он сообщил у себя в Фейсбук.
"Вот снова стал отцом. Жизнь продолжается. Спасибо тебе господи за все", — написал он и прикрепил к посту фото с младенцем на руках.
В комментариях к посту он добавил, что родилась девочка.
Первым из поздравивших экс-нардепа стал бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.
Как известно, против Онищенко в Украине открыты дела о государственной измене и коррупции. Его подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".
В 2016 году Онищенко сбежал из Украины, и в настоящее время проживает в Германии.
В 2019 году его задержали в городе Аахен, однако позже местный суд отказал в его экстрадиции.
О его личной жизни известно немного. До 2009 года он был женат на модели Ксении Кузьменко, от брака с которой у него остался сын. Позже Онищенко состоял в отношениях с другой моделью Снежаной Онопко, однако с ней он расстался в 2010 году.
Кроме того, известно, что у него есть сын от гимнастки Анны Ризатдиновой, с которой он развелся в 2019 году.
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