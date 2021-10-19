Беглый нардеп Онищенко вновь стал отцом (фото)

Онищенко показал новорожденную дочь.

Беглый экс-нардеп и бизнесмен Александр Онищенко еще раз стал отцом.

Об этом он сообщил у себя в Фейсбук.

"Вот снова стал отцом. Жизнь продолжается. Спасибо тебе господи за все", — написал он и прикрепил к посту фото с младенцем на руках.

В комментариях к посту он добавил, что родилась девочка.

Первым из поздравивших экс-нардепа стал бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

Как известно, против Онищенко в Украине открыты дела о государственной измене и коррупции. Его подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

В 2016 году Онищенко сбежал из Украины, и в настоящее время проживает в Германии.

В 2019 году его задержали в городе Аахен, однако позже местный суд отказал в его экстрадиции.

О его личной жизни известно немного. До 2009 года он был женат на модели Ксении Кузьменко, от брака с которой у него остался сын. Позже Онищенко состоял в отношениях с другой моделью Снежаной Онопко, однако с ней он расстался в 2010 году.

Кроме того, известно, что у него есть сын от гимнастки Анны Ризатдиновой, с которой он развелся в 2019 году.