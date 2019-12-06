СМИ: экс-нардеп Онищенко ждет экстрадиции

Новости Украины:Онищенко в немецкой тюрьме ждет решения об экстрадиции.

Бывший народный депутат Украины Александр Онищенко по решению немецкого суда будет находиться в тюрьме, ожидая решения об экстрадиции.

Как сообщает DW, о выходе под залог речь пока не идет.

Издание отмечает, что ранее СМИ ошибочно сообщили, что Онищенко задержали в городе Аахен. На самом деле его задержали в городе Ахим близ Бремена на севере страны.

"На основании запроса Украины об экстрадиции по 50-летнего украинца Высшим земельным судом Ольденбурга был выдан ордер на экстрадиционный арест", - заявили в прокуратуре, отказавшись при этом назвать фамилию задержанного.

Источники DW в украинских правоохранительных органах подтверждают, что речь идет именно об Александре Онищенко. В прокуратуре рассказали, что ожидают правовую позицию адвокатов бывшего депутата-беглеца, после чего суд будет решать, выдавать ли его Украине. Длительность юридических процедур по экстрадиции в прокуратуре не прогнозируют.

Как известно, в Украине экс-депутата подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".