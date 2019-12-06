Бизнесмены ФРГ предложили сделать восстановление Донбасса общеевропейской задачей

Новости Бизнеса:Немецкий бизнес предложил идеи по восстановлению Донбасса.

Немецкий бизнес предлагает созвать международную донорскую конференцию для сбора средств на восстановление разрушенных войной районов на востоке Украины и создать бизнес-структуры по управлению средствами.

Такую идею озвучил председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес 5 декабря в Берлине.

"Пришло время сделать реконструкцию на востоке Украины общей европейской задачей и дать таким образом сигнал людям, что существует экономическая перспектива на послевоенный период", - заявил Хермес.

Он ожидает, что начальная насущная финансовая потребность на эти цели составит "не менее 3 миллиардов евро".

Для эффективного управления средствами комитет предлагает создать Фонд реконструкции при Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). Средства должны быть использованы в громадах, которые непосредственно пострадали от войны, на равных условиях с обеих сторон линии разграничения для восстановления разрушенной инфраструктуры, привлечения выгодных инвестиционных кредитов и обеспечения торговли и кредитных операций. Кроме того, в регионах, пострадавших от войны, может быть создана Специальная экономическая зона, считает Хермес.

Предлагается создание Бизнес-консультативного совета (BAC) для восточной Украины, в которую войдут представители бизнес-ассоциаций из Украины, России, ЕС и всех заинтересованных стран ОБСЕ. Хермес заметил, что подобная модель была использована на Западных Балканах в начале 2000-х.

В целом бизнес-структура инициирует план из восьми пунктов, которые могут быть реализованы в случае достижения прогресса на "нормандском саммите" в Париже.

Собственно саммит в "нормандском формате", запланированный на 9 декабря, Хермес назвал "исторической возможностью" и призвал сделать все возможное "для восстановления мостов".

Необходимо подчеркнуть, что Восточный комитет немецкой экономики выступает за поэтапное снятие экономических санкций против России, но при условии прогресса в украинском процессе.