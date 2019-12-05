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Пристайко: Мир на Донбассе положит конец другим замороженным конфликтам

Пристайко: Мир на Донбассе положит конец другим замороженным конфликтам
14:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Вадим Пристайко подчеркнул, что Украина на саммите в "нормандском формате" попытается добиться прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что успех в урегулировании конфликта на Донбассе проложит путь к урегулированию затянувшихся конфликтов в Грузии (в связи с ситуацией в Абхазии и Южной Осетии), Молдове (в связи с ситуацией в Приднестровье) и Азербайджане (в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе).

Об этом он заявил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, которое транслируется на сайте Организации.

"Через несколько дней в Париже на саммите "нормандского формата" мы попробуем добиться прогресса в урегулировании наиболее активного конфликта в Европе", - заявил Пристайко.

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Он выразил надежду, что полученный прогресс по урегулированию ситуации на Донбассе может "проложить путь к мирному урегулированию затянувшихся конфликтов не только в Украине, но и на территориях Грузии, Молдовы и Азербайджана с полным уважением к их суверенитету и территориальной целостности в пределах международно признанных границ".

"Мы вступаем в шестой год обсуждения как решить грубое, четкое, не устраненное нарушение ключевых принципов, которые обеспечивают прочный фундамент для безопасности европейского континента со времени Второй мировой войны", - заявил Пристайко.

Он отметил, что такие принципы и обязательства ОБСЕ как уважение суверенитета и территориальной целостности, неприменение силы для мирного урегулирования конфликтов не подлежат пересмотру и не могут быть предметом компромисса.

"Вопиющее пренебрежение к нормам международного права, Уставу ООН, основным принципам ОБСЕ со стороны страны-участницы ОБСЕ привело к ситуации, когда части территории Украины остаются оккупированными", - заявил Пристайко.

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Он сказал, что насилие сохраняется вдоль линии столкновения на Донбассе, и оно привело к гибели 14 тысяч людей и еще по меньшей мере 30 твысяч человек получили ранения. Кроме того, министр отметил, что индустриальный потенциал и инфраструктура Донбасса остаются разрушенными, а торговые связи стали оборванными и сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.

Также глава МИД сказал, что оккупационная власть России в Крыму продолжает проводить политику запугивания, дискриминации и нарушать права человека жителей полуострова, и в частности крымских татар.

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Молдова, Грузия, Донбасс, МИД Украины, Вадим Пристайко.
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