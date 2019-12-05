"Восточное партнерство": Главы МИД Украины, Грузии и Молдовы выступают за инновационный подход

Новости Украины:Представители МИД поделились мнением касательно дальнейшее развитие инициативы "Восточного партнерства".

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы выступают за дифференцированный подход в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство".

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, сегодня на полях министерского заседания ОБСЕ состоялась встреча в формате рабочего завтрака высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля с министрами иностранных дел стран инициативы ЕС "Восточное партнерство".

"Собеседники обменялись мнениями относительно дальнейшего развития инициативы. В частности, было отмечено, что Украина и другие ассоциированные партнеры ЕС - Грузия и Молдова стремятся получить перспективу членства в Евросоюзе. В этой связи было бы полезно более активно применять в рамках "Восточное партнерство" принцип дифференциации, исходя из интересов и амбиций партнеров", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что три страны готовы к более глубокой секторальной интеграции с ЕС в сферах энергетики, торговли, транспорта, цифровой экономики, таможенной и сотрудничестве в сфере безопасности. В этом контексте было предложено создать в рамках "Восточного партнерства" дополнительный формат взаимодействия ассоциированных партнеров.

Отмечается, что во время встречи Боррелю было передано совместное заявление трёх министров иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы с предложениями по поводу дальнейшего развития "Восточного партнерства".