МИД: в парламенте Венгрии опровергли заявление спикера Госдумы о защите меньшинств

Новости Украины:Украина и Венгрия являются странами-партнерами, способными самостоятельно, путем диалога и консультаций найти решения для всех вопросов.

МИД Украины ознакомилось с информацией по заявлению спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина об обращении парламента Венгрии с просьбой объединить усилия для защиты национальных меньшинств в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

«В связи с этим наше Посольство в Будапеште обратилось к венгерской стороне для проверки указанной информации и получило ответ, что, с учетом того, что Государственное собрание Венгрии не принимало таких заявлений, оно ни устно, ни письменно не могло передавать такую информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов», - говорится в сообщении.

Как отмечается, Украина и Венгрия являются странами-партнерами, способными самостоятельно, путем диалога и консультаций найти решения для всех вопросов - в том числе тех, к которым существуют разные подходы.

«Верим, что Венгрия, которая как член ЕС и НАТО поддерживает нас в противодействии российской агрессии, не будет заключать альянсы с агрессором против Украины и также отреагирует на появление этой информации», - подчеркивают в МИД.

Как сообщалось, 3 декабря сайт Госдумы РФ распространил заявление Володина о том, что парламенты России и Венгрии объединят усилия в защите прав нацменьшинств на территории Украины.