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СМИ: Экс-нардепа Онищенко задержали в Германии

СМИ: Экс-нардепа Онищенко задержали в Германии
18:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В СМИ появилась информация о задержании экс-нардепа Онищенко в Германии. НАБУ проверяет информацию.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины выясняют информацию в СМИ о задержании в Германии бывшего народного депутата Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при продаже газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвыдобування".

Об этом в комментарии УНИАН сказали в пресс-службе НАБУ.

"Мы выясняем информацию. Это все, что сейчас можем сказать", - заявили в НАБУ.

Как сообщает Радио Свобода, журналисты "Схем" узнали от двух независимых источников в различных правоохранительных органах, что немецкие правоохранители 29 ноября задержали Онищенко в немецком Аахене по запросу НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Согласно процедуре, далее немецкий суд должен вынести решение о его дальнейшей экстрадиции в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители.

Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. Дата заседания еще неизвестна. В ожидании назначения суда сам Онищенко находится под стражей.

Адвокат Олег Ищенко в комментарии "Схемам" заявил, что не готов комментировать информацию о задержании Онищенко.

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Как сообщалось ранее, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргазвыдобування", в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

По версии следствия, с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели 1,6 млрд грн, полученными от реализации газа, в результате чего ПАО "Укргазвыдобування" был причинен ущерб в размере более 740 млн грн. Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек.

Из них семь, в том числе организатор схемы Онищенко, находятся в розыске. Летом 2016 года Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест.

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Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины. 14 ноября директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Онищенко в декабре могут экстрадировать из Испании в Украину.

В конце ноября Онищенко сообщил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря. В качестве доказательства он продемонстрировал билет в эконом-классе на самолет компании Ryanair, который 13 декабря вылетает из Барселоны в Киев.

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НАБУ, Александр Онищенко, Укргазвыдобування.
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