Скачать
Вторник, 03.12.2019
Украина в ООН: В России живет два миллиона украинцев, но украинских школ там нет
Украина в ООН: В России живет два миллиона украинцев, но украинских школ там нет
"Слуги народа" определились с заменой Яременко
"Слуги народа" определились с заменой Яременко
Лионель Месси - обладатель Золотого мяча
Лионель Месси - обладатель Золотого мяча
Обошел Хемсвортов: Джейсон Момоа стал "Человеком года" по версии австралийского GQ
Джейсон Момоа стал "Человеком года"

ВАКС отклонил апелляцию Шульги на 15,4 млн грн залога в деле VAB Банка

ВАКС отклонил апелляцию Шульги на 15,4 млн грн залога в деле VAB Банка
00:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:К началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отклонила жалобу экс-главы банковского надзора НБУ Аллы Шульги на решение следственного судьи ВАКС от 13 ноября о ее аресте с альтернативой залога 15,368 млн грн по делу о стабкредите VAB Банку. Такое решение суд принял в понедельник, сообщила адвокат Злата Симоненко.

Как сообщалось, детективы НАБУ 11-12 ноября сообщили о подозрении экс-первому заместителю главы НБУ Александру Писаруку, члену совета НБУи Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года.

Помимо них о подозрении было сообщено еще пятерым лицам: главе набсовета и замглаве правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка.

С 13 по 15 ноября ВАКС вынес решения о домашнем аресте Каленского и взятии под стражу пяти других подозреваемых на 60 дней с альтернативой залога. Крупнейшая сумма залога определена Шульге – 15,368 млн грн, для директора Станиславской торговой компании – 1,92 млн грн, экс-зампреда правления VAB Банка – 1,15 млн грн, директора ООО "Бизнес-центр "Экспертиза" – 0,38 млн грн и основателю одного из обществ – 0,58 млн грн. Писаруку ВАКС избрал меру пресечения в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей.

НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

ДТЭК за 9 мес. снизил импорт угля на 20,1%, его добычу – на 8,9%

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард", неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

VAB bank, НАБУ, Апелляция, Злата Симоненко, Александр Писарук, Алла Шульга, Николай Каленский, ВАКС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не более 30% от одного поставщика: Зеленский приказал диверсифицировать поставки энергоносителей
02 Чемодан, вокзал, Россия: Зеленский подсказал, что делать пророссийским жителям ОРДЛО
03 Эффектный выход: Джей Ло поразила нарядом на презентации фильма "Мошенницы"
04 Перезревшие бананы: какая опасность для здоровья
05 На волне успеха: "Холодное сердце 2" установил очередной рекорд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Заявления об &quot;автономии&quot;: посла Венгрии вызвали в МИД
Заявления об "автономии": посла Венгрии вызвали в МИД
Трамп поделился в Твиттере срочными новостями из Украины
Трамп поделился в Твиттере срочными новостями из Украины
Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)
Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)
Евровидение-2020: как выглядит сцена песенного конкурса (Фото)
Евровидение-2020: как выглядит сцена песенного конкурса (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь