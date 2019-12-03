Скачать
Вторник, 03.12.2019
Итоги дня 2 декабря: видеообращение Зеленского и задержание убийц ребенка в Киеве
Итоги дня 2 декабря: видеообращение Зеленского и задержание убийц ребенка в Киеве
Дороги Киева от снега чистят почти 190 единиц спецтехники
Дороги Киева от снега чистят почти 190 единиц спецтехники
Лионель Месси - обладатель Золотого мяча
Лионель Месси - обладатель Золотого мяча
3 декабря - приметы и обряды в день Прокла
3 декабря - приметы и обряды в день Прокла

Одесский бизнесмен Альперин вышел из СИЗО

Одесский бизнесмен Альперин вышел из СИЗО
07:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Одесский предприниматель Вадим Альперин, которого недавно арестовал Высший антикоррупционный суд Украины, вышел из Следственного изолятора.

Одесский бизнесмен Вадим Альперин вышел из СИЗО, в котором находился с 29 ноября, когда ВАКС избрал для него меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в размере 70 млн грн.

"С первым снегом, Киев! Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы, особенно приятно!", - написал Альперин на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

Как сообщалось, 26 ноября сотрудники НАБУ и САП задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. Заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский в Facebook сообщил, что в его доме проходят обыски.

По предположениям СМИ, обыски и задержания связаны с "делом Альперина".

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook сообщил, что во время специальной операции по обнаружению коррупционеров на таможне сбежал один из фигурантов дела, предприниматель Альперин.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину. Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - написал президент.

Он призвал всех помочь с поисками злоумышленника и сообщать имеющуюся информацию о его местонахождении на горячую линию НАБУ.

Спустя некоторое время Андрей Федур, который является, адвокатом объявленного в розыск Альперина, сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что его клиент 27 ноября придет на допрос в САП.

"Подарок мой не взяли": Зеленский поблагодарил НАБУ за задержание Альперина

27 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении 10 фигурантам дела. В тот же день был задержан пришедший в САП Альперин. 28 ноября ему вручили уведомление о подозрении.

29 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАС) избрал Альперину меру пресечения в виде ареста, назначен залог в размере 70 млн грн. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять Альперина под стражу с залогом 280 млн грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СИЗО, САП, НАБУ, Вадим Альперин, ВАКС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Перезревшие бананы: какая опасность для здоровья
02 Не более 30% от одного поставщика: Зеленский приказал диверсифицировать поставки энергоносителей
03 Эффектный выход: Джей Ло поразила нарядом на презентации фильма "Мошенницы"
04 Чемодан, вокзал, Россия: Зеленский подсказал, что делать пророссийским жителям ОРДЛО
05 Украина в ООН: В России живет два миллиона украинцев, но украинских школ там нет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Заявления об &quot;автономии&quot;: посла Венгрии вызвали в МИД
Заявления об "автономии": посла Венгрии вызвали в МИД
Генсек ООН назвал шаги по спасению планеты
Генсек ООН назвал шаги по спасению планеты
Боевики уменьшили количество обстрелов на Донбассе
Боевики уменьшили количество обстрелов на Донбассе
Топ-7 самых опасных видов уличной еды (Фото)
Топ-7 самых опасных видов уличной еды (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь