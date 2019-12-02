"Подарок мой не взяли": Зеленский поблагодарил НАБУ за задержание Альперина

Новости Украины:Сотрудники НАБУ отказались от подарка Зеленского за задержание Альперина, но, по убеждению президента, они сами сделали этим подарок Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро, которые задержали подозреваемого за организацию коррупционных схем на таможне бизнесмена Вадима Альперина, отказались от обещанного ценного подарка от президента.

"У нас было большое задержание на таможне. Очень много обысков, сначала 30, потом еще 20. Потом были задержания, задержали наконец-то одного из контрабандистов – господина Альперина", - сказал он в своем еженедельном видеообращении к украинцам, записанном в спортзале.

Зеленский напомнил, что обещал награду тому, кто задержит Альперина. "Его задержали НАБУшники, молодцы ребята, я вас поздравляю. Потом я им предложил подарок, но они сказали, что будет ощущение, что мы - президент и его офис - влияем на НАБУшников. Так что подарок мой не взяли, но я им благодарен, они сделали подарок всей стране и арестовали этого человека", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 26 ноября сотрудники НАБУ и САП задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook сообщил, что во время специальной операции по обнаружению коррупционеров на таможне сбежал один из фигурантов дела, предприниматель Вадим Альперин.

Он призвал всех помочь с поисками злоумышленника и сообщать имеющуюся информацию о его местонахождении на горячую линию НАБУ, пообещал за это "ценный подарок".

Спустя некоторое время Андрей Федур, который является, адвокатом объявленного в розыск Альперина, сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что его клиент 27 ноября придет на допрос в САП.

27 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении 10 фигурантам дела. В тот же день был задержан пришедший в САП Альперин. 28 ноября ему вручили уведомление о подозрении.

29 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения Альперину в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 млн гривен залога. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять Альперина под стражу с залогом 280 млн грн.