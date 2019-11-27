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И кто получит "ценный подарок"? "Крестный отец контрабанды" сам пришел в САП

И кто получит "ценный подарок"? "Крестный отец контрабанды" сам пришел в САП
18:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Пришедшего в САП Альперина задержали сотрудники НАБУ.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали в здании Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Киеве объявленного ранее в розыск одесского бизнесмена Вадима Альперина.

"Альперин задержан НАБУ", - написал в среду вечером на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Каких-либо подробностей задержания замглавы ОП не сообщил.

Вместе с тем, как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" знакомый с ситуацией источник, Альперин был задержан в здании САП на ул. Исаакяна,17 в Киеве, куда он прибыл к следователю вместе со своим адвокатом Андреем Федуром.

Как сообщалось, Альперин был задержан детективами НАБУ 24 ноября 2017 года. Как заявили правоохранители, предприниматель предлагал сотруднику Бюро неправомерную выгоду в размере $800 тыс. за прекращение расследования уголовного производства, в рамках которого был наложен арест на около 450 млн грн средств, подконтрольных Альперину. Тогда Печерский районный суд Киева арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 21 млн грн. Позже Апелляционный суд уменьшил размер залога до 141 тыс. грн. После внесения залога Альперин вышел на свободу.

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26 ноября 2019г сотрудники НАБУ и САП задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. По предположениям СМИ, обыски и задержания связаны с "делом Альперина".

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook сообщил, что во время специальной операции по обнаружению коррупционеров на таможне сбежал один из фигурантов дела, предприниматель Вадим Альперин.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину. Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - написал президент.

"С меня лично - ценный подарок": Зеленский просит помочь в поимке "крестного отца контрабанды"

Он призвал всех помочь с поисками злоумышленника и сообщать имеющуюся информацию о его местонахождении на горячую линию НАБУ.

"Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина. С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом", - заявил Зеленский.

"Крестный отец" контрабанды Альперин придет на допрос в САП

Спустя некоторое время Федур, который является, адвокатом объявленного в розыск Альперина, сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, что его клиент 27 ноября придет на допрос в САП.

"Прочитал в новостях, что НАБУ и САП с сегодняшнего дня "разыскивают" моего клиента Вадима Альперина. Правда сам В.Альперин ничего об этом еще не знает ... 27.11.2019 года я и Вадим Альперин будем у прокурора САП по ул. Исаакяна 17. Разыскивать В.Альперина нет никакой необходимости. Мы сами придем к прокурору", - написал Федур.

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САП, НАБУ, Андрей Федур, Вадим Альперин, Кирилл Тимошенко.
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