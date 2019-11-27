"Крестный отец" контрабанды Альперин придет на допрос в САП

Новости Украины:Адвокат заявил, что нет никакой нужды искать его клиента.

Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды в Украине" и пообещал ценный подарок за раскрытие его местонахождения, 27 ноября сам придет к прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщил адвокат Альперина Андрей Федур в Facebook.

По словам адвоката, его клиент ничего не знает о розыске.

"Прочитал в новостях, что НАБУ и САП с сегодняшнего дня (26 ноября - ред) "разыскивает" моего клиента Вадима Альперина. Правда сам Альперин ничего об этом еще не знает. Поэтому завтра, 27 ноября 2019 года, я и Вадим Альперин будем у прокурора САП по ул. Исаакяна-17", - заявил Федур.

Адвокат отметил, что "искать Альперина нет никакой нужды".

"Мы сами придем к прокурору. И ценного подарка от президента никому не достанется", - добавил Федур.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал помочь с розыском одного "из крестных отцов контрабанды в Украине" Вадима Альперина.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украине", - написал он.