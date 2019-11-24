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Разговор Луценко и Джулиани: Йованович хотела сделать Сытника президентом?

Разговор Луценко и Джулиани: Йованович хотела сделать Сытника президентом?
15:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Луценко жаловался Джулиани, что посол США хочет тратит много денег на пиар НАБУ.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко жаловался личному адвокату президента США Руди Джулиани на то, что тогдашний посол США Мари Йованович тратит слишком много денег на пиар НАБУ и хочет сделать его директора Артема Сытника следующим Президентом Украины.

Об этом свидетельствуют документы, обнародованные на сайте American Oversight.

Согласно документам, во время встречи с Джулиани в Нью-Йорке, на которой также присутствовали Джордж Бойл, Игорь Фруман, Лев Парнас, Глеб Загорий и Гюндуз Мамедов, Луценко утверждал, что Йованович тратит слишком много денег на пиар-кампанию НАБУ, а также хочет сделать директора бюро Артема Сытника следующим президентом.

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Кроме этого, экс-генпрокурор выражал недовольство в отношении руководства новых антикоррупционных органов, их неуправляемости и неэффективности, а также говорил о конфликте между Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

По словам Луценко, Сытник якобы заявлял, что поддерживает президентскую кампанию Хиллари Клинтон.

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Как сообщалось ранее, Государственный департамент США 22 ноября обнародовал около 100 страниц документов, касающихся отношений с Украиной, в ответ на иск наблюдательной группы American Oversight. Среди этих документов есть и письмо шести бывших послов США в Украине в Государственный департамент, в котором выражается обеспокоенность по поводу атак на Мари Йованович.

Йованович была отозвана из Киева в мае этого года - на два месяца ранее запланированного срока. На слушаниях в Палате представителей она заявила, что президент США Дональд Трамп лично требовал от Госдепа ее увольнения и "развернул кампанию" против нее.

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В начале марта генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что во время первой встречи после назначения на должность с послом США Мари Йованович она якобы передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование.

В Госдепартаменте США назвали его заявления ложными.

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Юрий Луценко, США, ГПУ, САП, НАБУ, Артем Сытник, Мари Йованович, Руди Джулиани.
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