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Джулиани пригрозил Байдену компроматом

Джулиани пригрозил Байдену компроматом
15:15 Сегодня Телеграф

Новости мира:Джулиани заявил, что подстраховался на случай, если с ним что-то случится.

Личный адвокат Трампа, Рудольф Джулиани заявил, что имеет компромат на семью бывшего вице-президента Джо Байдена. 

Об этом Джулиани написал в своем микроблоге в Твиттер. 

"Заявление, которое я несколько раз делал по поводу наличия страховки на случай, если буду принесен в жертву, с сарказмом и относится к документам в моем сейфе о четырех десятилетий, в течение которых семья Байден вытаскивала финансовую выгоду из служебного положения. Если я исчезну , они (документы) сразу же появятся ", - написал Джулиани.

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Ранее американское издание NYT сообщило, что сбором досье на Байденов в Украине занимался прокурор Константин Кулык. В соответствии с информацией, которую предоставило издание, Кулык вместе с экс-генпрокурором Юрием Луценко координировали действия с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Целью таких контактов, было продвижение обвинений против Хантера Байдена. 

 

Как сообщалось ранее, демократы из Комитета иностранных дел Сената призывают госсекретаря Майка Помпео самоустраниться от дел, связанных с Украиной, после того, как несколько свидетелей упомянули его на слушаниях по импичменту президента.

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Компромат, Джо Байден, Рудольф Джулиани.
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