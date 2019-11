Джулиани пригрозил Байдену компроматом

Личный адвокат Трампа, Рудольф Джулиани заявил, что имеет компромат на семью бывшего вице-президента Джо Байдена.

Об этом Джулиани написал в своем микроблоге в Твиттер.

"Заявление, которое я несколько раз делал по поводу наличия страховки на случай, если буду принесен в жертву, с сарказмом и относится к документам в моем сейфе о четырех десятилетий, в течение которых семья Байден вытаскивала финансовую выгоду из служебного положения. Если я исчезну , они (документы) сразу же появятся ", - написал Джулиани.

Ранее американское издание NYT сообщило, что сбором досье на Байденов в Украине занимался прокурор Константин Кулык. В соответствии с информацией, которую предоставило издание, Кулык вместе с экс-генпрокурором Юрием Луценко координировали действия с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Целью таких контактов, было продвижение обвинений против Хантера Байдена.

TRUTH ALERT:

The statement I’ve made several times of having an insurance policy, if thrown under bus, is sarcastic & relates to the files in my safe about the Biden Family’s 4 decade monetizing of his office.

If I disappear, it will appear immediately along with my RICO chart.

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) November 23, 2019