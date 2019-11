"Украинское дело": в Сенате заинтересовались ролью Байдена в увольнении Шокина

Глава юридического комитета Сената США Линсди Грэм затребовал у госсекретаря Майка Помпео документы относительно разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена, касающихся увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора.

Об этом сенатор сообщил в Twitter, где он разместил и ссылку на оригинал письма.

"Как я понимаю, 4 февраля 2016 года, Генеральная прокуратура под руководством Виктора Шокина объявила об аресте имущества учредителя украинской газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского... Хантер Байден через Twitter начал "преследовать" тогдашнего заместителя госсекретаря Тони Блинкена, который долгое время был советником вице-президента Байдена, указывая, что оба могли бы инициировать переговоры относительно расследования Шокиным деятельности Burisma. В то время Хантер Байден занимал должность члена совета директоров Burisma", - отмечает в письме Грэм.

Today, I sent a letter to Secretary of State Mike Pompeo requesting documents related to contacts between:

Vice President Biden

Hunter Biden

other Obama administration officials and Ukrainian President Petro Poroshenko.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) November 21, 2019