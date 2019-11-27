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Кличко заявил, что готов взять Садового на поруки

Кличко заявил, что готов взять Садового на поруки
14:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook.com/merkieva

Новости Украины:Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что готов взять мэра Львова Андрея Садового на поруки.

Мэр Киева Виталий Кличко пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда Украины в среду, где, как ожидается, будет избрана мера пресечения мэру Львова Андрею Садовому, и заявил о намерениях взять его на поруки.

"Пришел на судебное заседание к Андрею Садовому. Обращаюсь в суд с ходатайством о взятии мэра Львова на поруки", - написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook в среду, проиллюстрировав сообщение снимками из зала заседаний.

Как сообщалось, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. "Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении САП.

В прокуратуре также установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. "Сразу после вручения подозрений, прокурорами САП вручено ходатайство об избрании указанным лицам мер пресечения", - говорится в сообщении.

В СМИ со ссылкой на источник сообщила, что сторона обвинения намерена ходатайствовать о залоге для Садового в размере 50 млн грн. Мэр Львова заявил, что не располагает достаточной суммой для внесения залога в такой сумме. Он явился на заседание ВАКС в среду и перед его началом сказал журналистам, что является оптимистом и надеется, что суд "примет объективное решение" в его отношении.

В прокуратуре сообщили подробности подозрения Садовому

Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту незаконной продажи 32 га земли Львовским горсоветом в 2016 году. 15 ноября того же года во Львовском горсовете прошли обыски в рамках указанного дела, а в июле 2017 года Садового по этом поводу вызывали на допрос в прокуратуру.

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Виталий Кличко, Львов, САП, Андрей Садовой.
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