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"С меня лично - ценный подарок": Зеленский просит помочь в поимке "крестного отца контрабанды"

"С меня лично - ценный подарок": Зеленский просит помочь в поимке "крестного отца контрабанды"
20:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Зеленский пообещал "ценный подарок" за помощь в розыске сбежавшего от детективов НАБУ предпринимателя Альперина.

Во время специальной операции по обнаружению коррупционеров на таможне сбежал один из фигурантов дела, предприниматель Вадим Альперин, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину. Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - сообщил президент.

Он призвал всех помочь с поисками злоумышленника и сообщать имеющуюся информацию о его местонахождении на горячую линию Национального антикоррупционного бюро по номеру 0 800 213 200.

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"Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина. С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, 26 ноября сотрудники НАБУ и САП задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. По предположениям СМИ, обыски и задержания связаны с "делом Альперина".

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Вадим Альперин был задержан детективами НАБУ 24 ноября 2017 года. Как заявили правоохранители, предприниматель предлагал сотруднику Бюро неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов за прекращение расследования уголовного производства, в рамках которого был наложен арест на около 450 млн грн средств, подконтрольных Альперину. Печерский районный суд Киева арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 21 млн грн. Позже Апелляционный суд уменьшил размер залога до 141 тыс. грн. После внесения залога Альперин вышел на свободу.

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НАБУ, Владимир Зеленский, Вадим Альперин.
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