ВАКС арестовал Альперина с залогом 70 млн гривен

Новости Украины:Суд арестовал Вадима Альперина, назначив залог в 70 миллионов гривень.

Высший антикоррупционный суд избрал задержанному одесскому бизнесмену Вадиму Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога.

Соответствующее решение объявила в пятницу следственный судья Наталья Мовчан, передает корреспондент Укринформа.

Напоминаем, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили избрать Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 288 млн грн.

Детективы НАБУ задержали Альперина 27 ноября в САП, куда он пришел добровольно на допрос. Впоследствии ему объявили подозрение. Следствие считает Альперина руководителем группировки, совершавшей преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

В этом деле фигурируют еще десять человек, которых задержали 26 ноября. Среди них - семь сотрудников таможни.