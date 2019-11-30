ВАКС арестовал Альперина с залогом 70 млн гривен

Высший антикоррупционный суд избрал задержанному одесскому бизнесмену Вадиму Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога.
Соответствующее решение объявила в пятницу следственный судья Наталья Мовчан, передает корреспондент Укринформа.
Напоминаем, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили избрать Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 288 млн грн.
Детективы НАБУ задержали Альперина 27 ноября в САП, куда он пришел добровольно на допрос. Впоследствии ему объявили подозрение. Следствие считает Альперина руководителем группировки, совершавшей преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.
В этом деле фигурируют еще десять человек, которых задержали 26 ноября. Среди них - семь сотрудников таможни.