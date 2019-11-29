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Сегодня ВАКС изберет меру пресечения "крестному отцу контрабанды" Альперину

Сегодня ВАКС изберет меру пресечения "крестному отцу контрабанды" Альперину
10:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Вадима Альперина подозревают в создании коррупционной схемы на таможне.

Высший антикоррупционный суд 29 ноября в 11 час. 30 мин. начнет избирать меру пресечения задержанному одесскому бизнесмену Вадиму Альперину.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"ВАКС в 11 час. 30 мин рассмотрит ходатайство САП об избрании меры пресечения Альперину", - сообщили в прокуратуре.

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Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: ул. Крещатик, 42.

САП просить об избрании Альперину меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 288 млн грн.

Как сообщал Укринформ, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 27 ноября задержали одесского бизнесмена Вадима Альперина.

Альперин предлагал взятку в сумме 800 тыс. долл. детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

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30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в сумме 21 млн грн. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тыс. грн. После внесения залога он вышел из-под стражи.

18 мая 2018 года ГПУ сообщила, что завершила досудебное расследование против Альперина.

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Таможня, Суд, Контрабанда, Вадим Альперин, ВАКС.
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