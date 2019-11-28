"Крестный отец" украинской контрабанды стал фигурантом уголовного дела

Новости Украины:Вадима Альперина подозревают в организации коррупционных схем на таможне.

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили одесскому бизнесмену Вадиму Альперину о подозрении в организации коррупционной схемы на таможне, в результате которой государству нанесен ущерб на сумму более 77,7 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы бюро лично вручили уведомление о подозрении гражданину, причастному к организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

Действия подозреваемого, которого следствие считает организатором этого коррупционного преступления, квалифицированные по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов и сборов), ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В пресс-службе САП напомнили, что 26 ноября было сообщено о подозрении бывшему руководителю и пяти служащим одной из региональных таможен, бывшей чиновнице Государственной фискальной службы, а также трем представителям коммерческих компаний, задействованным в реализации коррупционной схемы, в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли государству ущерб на сумму более 77,7 млн грн.

На сегодняшний день уже 11 лицам сообщено о подозрении в совершении указанного преступления, которое было раскрыто в рамках расследования махинаций с растаможкой товаров с участием должностных лиц ГФС и таможни. Убытки от махинаций могут достигать около 500 млн грн.

Следственные действия продолжаются.

Правоохранители задержали 10 человек, среди которых семеро сотрудников органов таможенного контроля, в связи с нарушением таможенного законодательства. Перед этим заместитель начальника Киевской городской таможни в Государственной фискальной службе Украины Сергей Тупальский заявил о проведении обысков у него дома.

По данным "Украинской правды" дело, в рамках которого правоохранители провели спецоперацию, связано с "одним из самых известных контрабандистов" Украины Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тыс. долларов.

Кроме того, 26 ноября президент Украины Зеленский призвал помочь с розыском одного из "крестных отцов контрабанды в Украине" Альперина.

27 ноября детективы НАБУ задержали одесского бизнесмена Альперина. Бизнесмен приехал в офис САП на допрос, но там в холле его встретили представители НАБУ.