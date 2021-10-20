25 речей, які були звичайними для 90-х, але зараз викликали б здивування

Користуючись досягненнями цивілізації, ми часом забуваємо власне дитинство, яке пройшло зовсім недавно, забравши з собою безліч дивних явищ того часу

Іноді художники використовують своє мистецтво, щоб викликати у глядача спогади про дитинство — найщасливіший і безтурботний період життя.

Стаття на сайті BUZZFEED нагадує нам про декілька десятків речей і занять, які назавжди залишилися в минулому тому, що життя не стоїть на місці. Зараз ці речі нам здаються дивними, але спогади про дитинство викликають ностальгію і мимовільну посмішку.

Отже, що ж було в 90-ті:

1. Дізнатися або побачити текст пісні можна було тільки прочитавши його на обкладинці альбому.

Обкладинка грамплатівки з популярними записами

2. Щоб прослухати ремікси або ексклюзивні пісні, нам доводилося купувати новий дорогий компакт-диск.

Ексклюзивні пісні були доступні тільки на дисках

3. Щоб отримати зображення знаменитості або улюбленого артиста і прочитати інтерв’ю з ними, ми купували дорогі імпортні журнали.

Інтерв’ю та фотографії будь-яким виконавців можна було знайти тільки в журналах

4. Ми могли вступити до фан-клубу артиста, знаменитості або улюбленої футбольної команди тільки через пошту і періодично отримувати значки або інформаційні бюлетені в поштовому відправленні.

Багато футбольних клубів мали свої значки

5. При необхідності допомогти одному з батьків зорієнтуватися під час водіння автомобіля, ми уважно вивчали карту в атласі автомобільних шляхів (який був в кожній машині).

Автомобільний атлас був знайомий кожному автолюбителю

6. Або ж ми могли просто зайти на найближчу заправку і запитати у них напрямок, в надії, що запам’ятаємо все, що нам скажуть.

7. Для перегляду фільму в відеомагнітофоні, ми повинні були спочатку перемотати плівку на початок, адже той, хто дивився її раніше, цього не зробив.

Всі пам’ятають як виглядав відеомагнітофон

8. Іноді відбувався той страшний момент, коли ми розуміли, що відеомагнітофон зіпсував в касеті плівку з нашим улюбленим фільмом, а в магазинах він вже розпроданий, і купити нову касету було неможливо.

Шкода касету!

9. Якщо ми хотіли купити квитки на концерт або іншу виставу, доводилося самим йти в касу (якщо батьки не хотіли напружуватися, щоб замовити квитки по телефону).

Кінотеатр в 90-і

10. Кінотеатр був єдиним місцем, де можна було подивитися анонси нових фільмів.

11. Вибираючи всією сім’єю, який відеофільм взяти на прокат, нам доводилося шукати компроміс і домовлятися з братами і сестрами.

Вивіски відеопрокату завжди привертали до себе увагу

12. При написанні реферату, доводилося йти в бібліотеку і "переривати" товсті енциклопедії, в надії знайти достатньо матеріалу.

Без бібліотеки було не обійтися!

13. Кожен раз, коли вдома дзвонив телефон, ми й гадки не мали про те, хто це може бути.

Телефон був навіть не в кожній квартирі в 90-і.

14. Якщо ми зателефонували другові, а вдома нікого не виявилося, потрібно було записати повідомлення на його автовідповідач, якщо було дуже потрібно, щоб він передзвонив.

Іноді в автовідповідачі було дві касети!

15. Іноді потрібно було замінювати міні-касету в автовідповідачі телефону, адже час від часу плівку псував механізм перемотування.

16. Користуючись громадським телефоном, необхідно було пам’ятати про те, що не можна трубку притуляти занадто близько до свого рота.

Звичний вид громадського телефону в 90-і.

17. Відправивши повідомлення комусь на пейджер, ми не відходили далеко від телефону, поки він або вона не передзвонять.

Існувала величезна різноманітність моделей пейджерів.

18. Ми могли замовити одяг, іграшки, книги або інші речі з друкованого каталогу і чекати по кілька тижнів, поки вони будуть доставлені поштою.

Журнали мод і каталоги модного одягу були дуже популярні

19. Або ми могли спробувати замовити щось, скориставшись номером телефону з рекламного ролику в телевізорі і, знову ж таки, чекати кілька тижнів, поки нам його доставлять поштою.

20. Ми намагалися не пропустити прем’єру нового телевізійного шоу, яке нам дуже подобалося, рекламу якого ми побачили в рекламному оголошенні в газеті або програмі телепередач.

21. Щоб дізнатися час, ми користувалися наручними годинниками.

22. Виїхавши на канікули, ми посилали своїм друзям поштові листівки, щоб вони знали, як нам добре чи погано на відпочинку. І це був єдиний спосіб спілкування з ними в такі моменти.

Поштовими та вітальними листівками активно користувалися аж до настання ери Інтернету

23. Ми прижмурювали око, а потім "прицілювалися", дивлячись у видошукач ( "око"), щоб зробити фотознімок.

Кожна дитина мріяла навчитися фотографувати!

24. І десятки фотознімків залишалися загадкою довгий час після зйомки. Ми не бачили їх, поки не закінчувалася плівка у фотоапараті і тільки тоді ми йшли її проявляти.

Процес виготовлення фотографій був схожий магії!

25. І, так, іноді відеоапаратура підводила, і фільм, який хтось хотів подивитися, виглядав ось так: