25 вещей, которые были обычными для 90-х, но сейчас вызвали бы недоумение

Пользуясь достижениями цивилизации, мы порой забываем собственное детство, которое прошло совсем недавно, забрав с собой уйму сумасбродных явлений того времени

Иногда художники используют свое искусство, чтобы вызвать у зрителя воспоминания о детстве - самом счастливом и беззаботном периоде жизни.

Статья на сайте BUZZFEED напоминает нам о нескольких десятках вещей и занятий, которые навсегда остались в прошлом потому, что жизнь не стоит на месте. Сейчас эти вещи нам кажутся странными, но воспоминания о детстве вызывают ностальгию и невольную улыбку.

Итак, что же было в 90-е:

1. Узнать или увидеть текст песни можно было только прочитав его на обложке альбома.

Обложка грампластинки с популярными записами

2. Чтобы прослушать ремиксы или эксклюзивные песни, нам приходилось покупать новый дорогой компакт-диск.

Эксклюзивные песни были доступны только на дисках

3. Чтобы получить изображение знаменитости или любимого артиста и прочитать интервью с ними, мы покупали дорогие импортные журналы.

Интервью и фотографии любымых исполнителей можно было найти только в журналах

4. Мы могли вступить в фан-клуб артиста, знаменитости или любимой футбольной команды только через почту и периодически получать значки или информационные бюллетени в почтовом отправлении.

Многие футбольные клубы имели свои значки

5. При необходимости помочь одному из родителей сориентироваться во время вождения автомобиля, мы внимательно изучали карту в атласе автомобильных дорог (который был в каждой машине).

Автомобильный атлас был знаком каждому автолюбителю

6. Или мы могли просто зайти на ближайшую заправку и спросить у них направление, в надежде, что запомним все, что нам скажут.

7. Для просмотра фильма в видеомагнитофоне, мы должны были сначала перемотать пленку на начало, ведь тот, кто смотрел ее раньше, этого не сделал.

Все помнят как выглядел видеомагнитофон

8. Иногда происходил тот страшный момент, когда мы понимали, что видеомагнитофон испортил в кассете пленку с нашим любимым фильмом, а в магазинах он уже распродан, и купить новую кассету было негде.

Жалко кассету!

9. Если мы хотели купить билеты на концерт или иное представление, приходилось самим идти в кассу (если родители не хотели напрягаться, чтобы заказать билеты по телефону).

Кинотеатр в 90-е

10. Кинотеатр был единственным местом, где можно было посмотреть анонсы новых фильмов.

11. Выбирая всей семьей, какой видеофильм взять на прокат, нам приходилось искать компромисс и договариваться с братьями и сестрами.

Вывески видеопроката всегда привлекали к себе внимание

12. При написании реферата, приходилось идти в библиотеку и "перерывать" толстые энциклопедии, в надежде найти достаточно материала.

Без библиотеки было не обойтись!

13. Каждый раз, когда дома звонил телефон, мы понятия не имели о том, кто это может быть.

Телефон был даже не в каждой квартире в 90-е.

14. Если мы дозвонились другу, а дома никого не было, нужно было записать сообщение на его автоответчик, если было очень нужно, чтобы он перезвонил.

Иногда в автоответчике было две кассеты!

15. Иногда нужно было заменять мини-кассету в автоответчике телефона, ведь время от времени пленку "зажёвывало" в протяжном механизме.

16. Пользуясь общественным телефоном, необходимо было помнить о том, что нельзя трубку прислонять слишком близко к своему рту.

Привычный всем вид общественного телефона в 90-е.

17. Отправив сообщение кому-то на пейджер, мы не отходили далеко от телефона, пока он или она не перезвонят.

Существовало огромное разнообразие моделей пейджеров.

18. Мы могли заказать одежду, игрушки, книги или другие вещи из печатного каталога и ждать по нескольку недель, пока они будут доставлены по почте.

Журналы мод и каталоги модной одежды были очень популярны

19. Или мы могли попробовать заказать что-то, воспользовавшись номером телефона из рекламного ролика в телевизоре и, опять же, ждать несколько недель, пока нам его доставят по почте.

20. Мы старались не пропустить премьеру нового телевизионного шоу, которое нам очень нравилось, рекламу которого мы увидели в рекламном объявлении в газете или программе телепередач.

21. Чтобы узнать время, мы пользовались наручными часами.

22. Уехав на каникулы, мы посылали своим друзьям почтовые открытки, чтобы они знали, как нам хорошо или плохо на отдыхе. И это был единственный способ общения с ними в такие моменты.

Почтовыми и поздравительными открытками активно пользовались вплоть до наступления эры Интернета

23. Мы прищуривались, а затем "прицеливались", глядя в видоискатель ("глазок"), чтобы сделать фотоснимок.

Каждый ребенок мечтал научиться фотографировать!

24. И десятки фотоснимков оставались загадкой долгое время после съемки. Мы не видели их, пока не заканчивалась пленка в фотоаппарате и только тогда мы шли ее проявлять.

Процесс изготовления фотографий был сродни магии!

25. И, да, иногда видеоаппаратура подводила, и фильм, который кто-то хотел посмотреть, выглядел вот так:

Каждый сталкивался с искажениями видеоизображения в телевизоре.

Ранее "Телеграф" писал о том, мы помним некоторые вещи из прошлого, из нашего детства, а некоторые забываем, как будто они навсегда погружаются во тьму забвения.