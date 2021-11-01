Як вибрати справжню червону ікру на Новий рік: прості поради

Відрізнити оригінал від підробки не так вже й складно.

До новорічних свят залишається близько місяця і багато жителів України вже перейнялися складанням планів на довгі вихідні. Звісно, ​​у ці дні у будинках українців буде накритий святковий стіл, на якому можна буде побачити традиційні страви. Серед них, швидше за все, виявиться і червона ікра.

Через велику кількість фальсифікату в магазинах багато покупців так чи інакше можуть купити желатинову підробку, а не справжню ікру. Про те, як у чому їхня відмінність і, як не дати себе обдурити і йтиметься у матеріалі "Телеграф".

Варто памʼятати про те, що в Україні червона ікра здебільшого виготовляється з чотирьох видів риби, що накладає певні відмінності на смак та колір ікринок:

ікра кети може похвалитися найвищою ціною та ніжним смаком, її можна відрізнити за помаранчевим кольором та великим ікринками;

горбуші — найпопулярніша серед українців, має трохи гіркуватий присмак та світло-помаранчевий колір;

кижуча — гіркувата на смак і більш однорідна на вигляд, ікринки меншого розміру, ніж в інших і мають яскраво-помаранчевий колір;

нерки — гірка на смак і зі стійким рибним запахом, ікринки темно-червоні.

Лякатися підробленої ікри теж не варто, адже вона створюється з екстрактів водоростей, желатину та риб’ячого жиру, але все ж таки це не те, за що хотілося б віддавати гроші, якщо хочете побачити справжню ікру на столі.

Вартість

Ціна на справжню ікру може стартувати зі 150 грн за сто грамів за ікру нерки та перевалювати за 500 грн за ікру кети. Тому якщо вам зустрілася ікра нижче за цей ціновий діапазон, то не варто сумніватися в тому, що вона підроблена.

Однак також варто врахувати, що на ринку також є так звані "імітації", які створені з ікри малоцінних риб на зразок щуки, палтуса або мойви. Ікринки там зовсім крихітні, а ціна може починатися з 15 грн за 100 грамів.

Ікра

Зовнішній вигляд

Перше, на що варто звернути увагу при покупці це на пакування. Варто запам’ятати, що на кришці банки, скляній чи залізній, дата виробництва завжди видавлена із внутрішньої сторони.

Дата виробництва також може допомогти з вибором. Ідеальні місяці для промислу ікри з липня по вересень, якщо ж вам попався продукт з іншою датою виготовлення, то швидше за все його заморожували або консервували.

Також зверніть увагу на самі ікринки. Якщо вони справжні, вони можуть відрізнятися за розміром, тоді як желатинові підробки частіше за все однакового розміру. Крім того, всередині кожної ікринки має проглядатися темніше ядро, а оболонка повинна бути цільною, без тріщин або плівок

Запах теж відіграє не останню роль у визначенні якості. Все ж таки ікра це рибний продукт, а тому і пахнути він повинен рибою. При цьому запах повинен відчуватись чітко.

Перевірка гарячою водою

Переходимо до випробувань. Ікра містить у собі білок, тому якщо кинути ікринки в окріп, то вода побіліє або на поверхні з’являться білі пластівці. При "кип’ятінні" підробок, на поверхні утворюються жирні плями, а вода або набуде відтінку "ікринок" або не змінить колір зовсім.

Альтернатива

Замість окропу можна використовувати перекис водню. Реальна ікра знову ж таки дасть білі пластівці, на відміну від підробок, які можуть не вступити в реакцію або розчинитися зовсім.

Перевірка холодом

Якщо на деякий час помістити продукт у морозилку, то навіть після розморожування справжня ікра зберігатиме свій "товарний вигляд", а ось підробка після цього виглядатиме зовсім непривабливо.

Думка пухнастого експерта

Напевно, найпопулярнішим народним засобом визначення справжньої ікри є перевірка кішкою. Ці домашні тварини мають гарний нюх і смак, так що желатин їсти швидше за все не стануть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як визначити справжнє вершкове масло та відрізнити його від підробки.