Как выбрать настоящую красную икру на Новый год: простые советы

Отличить оригинал от подделки не так уж и сложно.

До новогодних праздников остается около месяца и многие жители Украины уже озаботились составлением планов на длинные выходные. Естественно в эти дни в домах украинцев будет накрыт праздничный стол, на котором можно будет увидеть традиционные блюда. В их числе, скорее всего, окажется и красная икра.

Из-за большого количества фальсификата в магазинах, многие покупатели так или иначе могут купить желатиновую подделку, а не настоящую икру. О том, как в чем их различие и, как не дать себя обмануть и пойдет речь в материале "Телеграф".

Стоит помнить о том, что в Украине красная икра в большинстве своем производится из четырех видов рыбы, что накладывает определенные различия на вкус и цвет икринок:

икра кеты может похвастаться самой высокой ценой и нежным вкусом, ее можно отличить по оранжевому цвету и крупным икринкам;

горбуши — наиболее популярная среди украинцев, имеет слегка горьковатый привкус и светло-оранжевый цвет;

кижуча — горьковатая на вкус и более однородная на вид, икринки меньшего размера, чем у остальных и имеют ярко-оранжевый цвет;

нерки — горькая на вкус и с устойчивым рыбным запахом, икринки темно-красные.

Пугаться поддельной икры тоже не стоит, ведь она создается из экстрактов водорослей, желатина и рыбьего жира, но все же это не то, за что хотелось бы отдавать деньги, если хотите увидеть настоящую икру на столе.

Стоимость

Цена на настоящую икру может стартовать со 150 грн за сто грамм за икру нерки и переваливать за 500 грн за икру кеты. Потому если вам встретилась икра ниже этого ценового диапазона, то не стоит сомневаться в том, что она поддельная.

Однако также стоит учесть, что на рынке также есть так называемые "имитации", которые созданы из икры малоценных рыб вроде щуки, палтуса или мойвы. Икринки там совсем крохотные, а цена может начинаться с 15 грн за 100 грамм.

Икра

Внешний вид

Первое на что стоит обратить внимание при покупке это на упаковку. Стоит запомнить, что на крышке банки, стеклянной или железной, дата производства всегда выдавлена с внутренней стороны.

Дата производства тоже может помочь с выбором. Идеальные месяцы для промысла икры с июля по сентябрь, если же вам попался продукт с другой датой изготовления, то скорее всего его замораживали или консервировали.

Также обратите внимание на сами икринки. Если они настоящие, то они могут различаться по размеру, в то время как желатиновые подделки зачастую одинакового размера. Кроме того внутри каждой икринки должно просматриваться более темное ядро, а оболочка должна быть цельной, без трещин или пленок

Запах тоже играет не последнюю роль в определении качества. Все же икра это рыбный продукт, а потому и пахнуть он должен рыбой. При этом запах должен ощущаться отчетливо.

Проверка горячей водой

Переходим к испытаниям. Икра содержит в себе белок, а потому если бросить икринки в кипяток, то вода побелеет или на поверхности появятся белые хлопья. При "кипячении" подделок, на поверхности образуются жирные пятна, а вода либо приобретет оттенок "икринок" либо не изменит цвет вовсе.

Альтернатива

Вместо кипятка можно использовать перекись водорода. Настоящая икра опять же даст белые хлопья, в отличие от подделок, которые могут не вступить в реакцию либо раствориться вовсе.

Проверка холодом

Если на некоторое время поместить продукт в морозилку, то даже после размораживания настоящая икра будет сохранять свой "товарный вид", а вот подделка после такого будет выглядеть совсем непривлекательно.

Мнение пушистого эксперта

Наверное самым популярным народным средством определения настоящей икры является проверка кошкой. Эти домашние животные обладают хорошим нюхом и вкусом, так что желатин есть скорее всего не станут.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как определить настоящее сливочное масло и отличить его от подделки.