Павло Прилучний "засвітився" на відпочинку із зіркою "Татусевих доньок" після чуток про розлучення (фото)

Павло Прилучний та Мирослава Карпович відпочивають разом у Сочі.

Російський актор і зірка серіалу "Мажор" Павло Прилучний давно не приховує своїх стосунків із зіркою серіалу "Татусеві дочки" родом із Бердянська Мирославою Карпович. Попри чутки про розлучення зірок, пару помітили разом на відпочинку в Сочі.

Відповідні знімки очевидців опублікувало видання "СтарХіт".

Випадкові перехожі зафільмували пару за обідом в одному з вуличних кафе. Артисти відпочивають разом із дітьми Прилучного від шлюбу з актрисою Агатою Муценцієце.

Пригодний на відпочинку з дітьми

Карпович часто проводить час із дітьми Прилучного

Як зазначає видання, Прилучний провів цілий день разом зі своїми дітьми та обраницею у парку атракціонів. Поки діти каталися сам актор насолоджувався спілкуванням зі своєю новою пасією. Таким складом вони вирушили на відпочинок уже не вперше. Минулого літа Прилучний разом із дітьми та Мирославою вирушив на відпочинок до Криму. Тоді цей факт дуже обурив колишню дружину Прилучного Агату Муценцієце, якій не сподобалося, що суперниця спілкувалася з її дітьми.

Нагадаємо, що про розрив Павла Прилучного з колишньою дружиною Агатою Муценцієце стало відомо у лютому 2020-го року. Незабаром після цього з’явилися чутки про роман Прилучного з Карповичем: пару стали все частіше помічати разом. Від спільних публічних виходів у світ актори все ще утримуються.