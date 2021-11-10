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Павел Прилучный "засветился" на отдыхе со звездой "Папиных дочек" после слухов о расставании (фото)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Павел Прилучный и Мирослава Карпович Новость обновлена 10 ноября 2021, 12:10
Павел Прилучный и Мирослава Карпович

Павел Прилучный и Мирослава Карпович отдыхают вместе в Сочи.

Российский актер и звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный давно не скрывает своих отношений со звездой сериала "Папины дочки" родом из Бердянска Мирославой Карпович. Несмотря на гуляющие о расставании звезд слухи, пару заметили вместе на отдыхе в Сочи.

Соответствующие снимки очевидцев опубликовало издание "СтарХит".

Случайные прохожие засняли пару за обедом в одном из уличных кафе. Артисты отдыхают вместе с детьми Прилучного от брака с актрисой Агатой Муцениеце.

Прилучный на отдыхе с детьми
Прилучный на отдыхе с детьми
Карпович часто проводит время с детьми Прилучного
Карпович часто проводит время с детьми Прилучного

Как отмечает издание, Прилучный провел целый день вместе со своими детьми и избранницей в парке аттракционов. Пока дети катались сам актер наслаждался общением со своей новой пассией. Таким составом они отправились на отдых уже не впервые. Прошлым летом Прилучный вместе с детьми и Мирославой отправился на отдых в Крым. Тогда этот факт сильно возмутил бывшую жену Прилучного Агату Муцениеце, которой не понравилось, что соперница общалась с ее детьми.

Напомним, что о разрыве Павла Прилучного с бывшей женой Агатой Муцениеце стало известно в феврале 2020-го года. Вскоре после этого появились слухи о романе Прилучного с Карпович: пару стали все чаще замечать вместе. От совместных публичных выходов в свет актеры все еще воздерживаются.

Теги:
#Актер #Павел Прилучный #Мирослава Карпович
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