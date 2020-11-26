Скачать
Четверг, 26.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Санитары на твоих глазах выносят трупы: рассказ пенсионера, победившего ковид с 90% поражением легких
Санитары на твоих глазах выносят трупы: рассказ пенсионера, победившего ковид с 90% поражением легких
Выпивка в Украине подорожает: за сколько можно успеть купить алкоголь на Новый год
Выпивка в Украине подорожает: за сколько можно успеть купить алкоголь на Новый год
Mortal Kombat по-киевски: видео драки водителей повеселило сеть
Mortal Kombat по-киевски: видео драки водителей повеселило сеть
Где и когда смотреть матч Лиги Европы АЕК - Заря
Где и когда смотреть матч Лиги Европы АЕК - Заря

Павла Прилучного в больнице навещает Мирослава Карпович: фото слили в сеть

Павла Прилучного в больнице навещает Мирослава Карпович: фото слили в сеть
Обновлено 11:47 Сегодня Телеграф

21 ноября Павел Прилучный был избит возле одного из ночных клубов Калининграда. Как сообщают СМИ, актер повздорил с владельцем клуба, в результате чего и случилась драка.

У актера серьезная травма лица, поэтому сейчас актер находится в больнице им. Пирогова, где ему уже сделали операцию. Об этом сообщил сам актер, когда комментировал случившееся.

Телеграмм-канал Super сообщает, что на восстановление Прилучному понадобиться около месяца – пока не сможет нормально разговаривать.

Также, в сети появились снимки, что помогает ему восстановиться девушка, которая очень уж похожа на звезду сериала «Папины дочки» Мирославу Карпович, с которой Прилучному приписывают роман. Она каждый день приезжает к Павлу и приносит ему продукты.

Наверняка говорить, Карпович это или нет нельзя. Но вы только посмотрите, как же девушка с фото похожа на актрису. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Miroslava Karpovich (@m1r0slava_karpovich)

Ранее, «Телеграф» рассказывал о бизнесмене Владимире Семенове – владельце клуба, где случилась драка. Сообщается, что именно с ним подрался Павел Прилучный.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Драка, Актер, Павел Прилучный, Мирослава Карпович.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Дед реально болен": состояние Путина вызывает новые опасения (фото, видео)
02 Каким был Диего Марадона в молодости и перед смертью (фото)
03 Дженнифер Лопес показалась абсолютно голой перед камерой (фото, видео)
04 Умер Диего Марадона
05 Жизнь - личная драма. Какие дети и семья остались у Диего Марадоны (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленского предупредили о последствия введения локдауна на зимние праздники
Зеленского предупредили о последствия введения локдауна на зимние праздники
«Антибиотик не действует на ковид»: инфекционист дала совет больным COVID-19
«Антибиотик не действует на ковид»: инфекционист дала совет больным COVID-19
«Бабло побеждает добро»: суд оправдал предпринимательницу, сбившую на переход подростка в Полтаве (видео)
«Бабло побеждает добро»: суд оправдал предпринимательницу, сбившую на переход подростка в Полтаве (видео)
Какой праздник 26 ноября: народные приметы и запреты
Какой праздник 26 ноября: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь