Павла Прилучного в больнице навещает Мирослава Карпович: фото слили в сеть

21 ноября Павел Прилучный был избит возле одного из ночных клубов Калининграда. Как сообщают СМИ, актер повздорил с владельцем клуба, в результате чего и случилась драка.

У актера серьезная травма лица, поэтому сейчас актер находится в больнице им. Пирогова, где ему уже сделали операцию. Об этом сообщил сам актер, когда комментировал случившееся.

Телеграмм-канал Super сообщает, что на восстановление Прилучному понадобиться около месяца – пока не сможет нормально разговаривать.

Также, в сети появились снимки, что помогает ему восстановиться девушка, которая очень уж похожа на звезду сериала «Папины дочки» Мирославу Карпович, с которой Прилучному приписывают роман. Она каждый день приезжает к Павлу и приносит ему продукты.

Наверняка говорить, Карпович это или нет нельзя. Но вы только посмотрите, как же девушка с фото похожа на актрису.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miroslava Karpovich (@m1r0slava_karpovich)

Ранее, «Телеграф» рассказывал о бизнесмене Владимире Семенове – владельце клуба, где случилась драка. Сообщается, что именно с ним подрался Павел Прилучный.