Павла Прилучного в больнице навещает Мирослава Карпович: фото слили в сеть

21 ноября Павел Прилучный был избит возле одного из ночных клубов Калининграда. Как сообщают СМИ, актер повздорил с владельцем клуба, в результате чего и случилась драка.
У актера серьезная травма лица, поэтому сейчас актер находится в больнице им. Пирогова, где ему уже сделали операцию. Об этом сообщил сам актер, когда комментировал случившееся.
Телеграмм-канал Super сообщает, что на восстановление Прилучному понадобиться около месяца – пока не сможет нормально разговаривать.
Также, в сети появились снимки, что помогает ему восстановиться девушка, которая очень уж похожа на звезду сериала «Папины дочки» Мирославу Карпович, с которой Прилучному приписывают роман. Она каждый день приезжает к Павлу и приносит ему продукты.
Наверняка говорить, Карпович это или нет нельзя. Но вы только посмотрите, как же девушка с фото похожа на актрису.
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Ранее, «Телеграф» рассказывал о бизнесмене Владимире Семенове – владельце клуба, где случилась драка. Сообщается, что именно с ним подрался Павел Прилучный.