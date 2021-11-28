У крісло тренера повертається Святослав Вакарчук: стали відомі нові судді "Голосу країни"

Під час суперфіналу "Танців із зірками" було оголошено нових тренерів вокального шоу.

У неділю, 28 листопада, відбувся грандіозний суперфінал шоу "Танці із зірками", який вражав глядачів своєю масштабністю. Під час прямого ефіру незмінний ведучий телеканалу "1+1" Юрій Горбунов назвав нових суддів головного вокального шоу "Голос країни".

У крісла зіркових тренерів знову повернеться переможниця 11 сезону Надя Дорофєєва, вже досвідчений тренер — Потап, і нова — "королева ночі" Оля Полякова.

Мало того, у 12 сезон увірветься дворазовий чемпіон "Голосу" — відомий український співак, лідер популярного гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Ведучими шоу знову стануть Юрій Горбунов та його прекрасна дружина Катерина Осадча.

Зйомки нового сезону вже стартували, і перші сліпі прослуховування глядачі побачать уже у січні 2022 року, а саме 23 січня.

Раніше "Телеграф" писав, що відома українська співачка Тіна Кароль під час фіналу 11 сезону "Голосу країни" заявила, що більше не сидітиме у тренерському кріслі.