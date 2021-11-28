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У крісло тренера повертається Святослав Вакарчук: стали відомі нові судді "Голосу країни"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Новий сезон вийде у 2022 році Новина оновлена 28 листопада 2021, 22:46
Новий сезон вийде у 2022 році

Під час суперфіналу "Танців із зірками" було оголошено нових тренерів вокального шоу.

У неділю, 28 листопада, відбувся грандіозний суперфінал шоу "Танці із зірками", який вражав глядачів своєю масштабністю. Під час прямого ефіру незмінний ведучий телеканалу "1+1" Юрій Горбунов назвав нових суддів головного вокального шоу "Голос країни".

У крісла зіркових тренерів знову повернеться переможниця 11 сезону Надя Дорофєєва, вже досвідчений тренер — Потап, і нова — "королева ночі" Оля Полякова.

Мало того, у 12 сезон увірветься дворазовий чемпіон "Голосу" — відомий український співак, лідер популярного гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Ведучими шоу знову стануть Юрій Горбунов та його прекрасна дружина Катерина Осадча.

Зйомки нового сезону вже стартували, і перші сліпі прослуховування глядачі побачать уже у січні 2022 року, а саме 23 січня.

Раніше "Телеграф" писав, що відома українська співачка Тіна Кароль під час фіналу 11 сезону "Голосу країни" заявила, що більше не сидітиме у тренерському кріслі.

Теги:
#Потап #Надя Дорофєєва #Голос країни #Святослав Вакарчук #Оля Полякова #Голос країни
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