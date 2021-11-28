В кресло тренера возвращается Святослав Вакарчук: стали известны новые судьи “Голосу країни”

Во время суперфинала "Танцев со звездами" были объявлены новые тренера вокального шоу.

В воскресенье, 28 ноября, состоялся грандиозный суперфинал шоу "Танцы со звездами", который поражал зрителей своем масштабностью. Во время прямого эфира несменный ведущий телеканала "1+1" Юрий Горбунов назвал новых судей главного вокального шоу страны "Голос країни".

В кресла звездных тренеров снова вернется победительница 11 сезона Надя Дорофеева, уже опытный тренер — Потап, и новенькая — "королева ночи" Оля Полякова.

Более того, в 12 сезон ворвется двухкратный чемпион "Голосу" — известный украинский певец, лидер популярной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Ведущими шоу снова станут Юрий Горбунов и его прекрасная супруга Екатерина Осадчая.

Съемки нового сезона уже стартовали, и первые слепые прослушивания зрители увидят уже в январе 2022 года, а именно 23 января.

Ранее, "Телеграф" писал, что известная украинская певица Тина Кароль во время финала 11 сезона "Голосу країни" заявила, что больше не будет сидеть в тренерском кресле.