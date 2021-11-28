Укр

В кресло тренера возвращается Святослав Вакарчук: стали известны новые судьи “Голосу країни”

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
24
Новый сезон выйдет в 2022 году Новость обновлена 28 ноября 2021, 22:46
Новый сезон выйдет в 2022 году

Во время суперфинала "Танцев со звездами" были объявлены новые тренера вокального шоу. 

В воскресенье, 28 ноября, состоялся грандиозный суперфинал шоу "Танцы со звездами", который поражал зрителей своем масштабностью. Во время прямого эфира несменный ведущий телеканала "1+1" Юрий Горбунов назвал новых судей главного вокального шоу страны "Голос країни".

В кресла звездных тренеров снова вернется победительница 11 сезона Надя Дорофеева, уже опытный тренер — Потап, и новенькая — "королева ночи" Оля Полякова. 

Более того, в 12 сезон ворвется двухкратный чемпион "Голосу" — известный украинский певец, лидер популярной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. 

Ведущими шоу снова станут Юрий Горбунов и его прекрасная супруга Екатерина Осадчая. 

Съемки нового сезона уже стартовали, и первые слепые прослушивания зрители увидят уже в январе 2022 года, а именно 23 января. 

Ранее, "Телеграф" писал, что известная украинская певица Тина Кароль во время финала 11 сезона "Голосу країни" заявила, что больше не будет сидеть в тренерском кресле.

Теги:
#Потап #Надя Дорофеева #Голос страны #Святослав Вакарчук #Оля Полякова #Голос країни
Ключевые события недели
Украина
Главные события недели: пресс-конференция Зеленского, транш МВФ, Бутусов с пушкой
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые события недели
Главные события недели: пресс-конференция Зеленского, транш МВФ, Бутусов с пушкой
Дата публикации
Категория
Дмитрий Кулеба
"Не будет кровавого сафари": Кулеба объяснил применение "Байрактара" на Донбассе и упрекнул Германию
Дата публикации
Категория
Спасатели более суток разгребают завалы дома
Взрыв дома в Новой Одессе: количество жертв выросло до трех (фото)
Дата публикации
Категория
Юрий Бутусов
Журналист Бутусов выстрелил из гаубицы и теперь им занялось ГБР
Дата публикации
Категория
Кадр из видео "When Harry met Santa"
"Санта тоже может любить": в Норвегии к годовщине снятия запрета однополых отношений выпустили трогательную рекламу