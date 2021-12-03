Найпопулярніший емодзі 2021: опублікований рейтинг

У світі існує понад 3,6 тисячі емодзі.

Сміються, плачуть, обіймаються — смайлики використовують понад 90% користувачів інтернету. Найпопулярнішим став смайл "Сльози радості".

Про це повідомляє сайт консорціуму Unicode.

За їхніми даними, понад 5% використовуваних емодзі припадають саме на цей смайл. Другий за популярністю – знак серця. Третє місце відведено обличчю, що сміється, нахиленому на бік. Його раніше позначали як "laughing out loud" і він означає сміх до сліз.

ТОП-3 популярних емодзі

Також у ТОП увійшли знак "клас", сльози, різні смайлики із сердечками та складені у благанні руки.

Десятка лідерів серед емодзі

Зазначимо, що популярність смайликів змінюється, але саме "обличчя" з різними емоціями традиційно потрапляють у топ емодзі, що найчастіше вживаються.

Проривом 2021 року можна назвати емодзі "благаюче обличчя", яке піднялося з 87 на 14 позицію в рейтингу. Дані з рейтингу свідчать, що найбільша категорія емодзі — прапори, є найменш популярною.

Раніше "Телеграф" писав, що з "Телеграма" видалили емодзі з баклажаном. Його вважали надто сексуалізованим.