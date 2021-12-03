Самый популярный эмодзи 2021: опубликован рейтинг

В мире существует более 3, 6 тысячи эмодзи.

Смеющиеся, плачущие, обнимающиеся — смайлики используют более 90% пользователей интернета. Самым популярным стал смайл "Слезы радости".

Об этом сообщает сайт консорциума Unicode.

По их данным более 5% используемых эмодзи приходятся именно на этот смайл. Второй по популярности — знак сердца. Третье место отведено смеющемуся лицу, наклоненному на бок. Его ранее обозначали как "laughing out loud"и он значит смех до слез.

ТОП-3 популярных эмодзи

Также в ТОП вошли знак "класс", слезы, различные смайлики с сердечками и сложенные в мольбе руки.

Десятка лидеров среди эмодзи

Отметим, что популярность смайликов меняется, но именно "лица" с различными эмоциями традиционно попадают в топ наиболее часто употребляемых эмодзи.

Прорывом 2021 года можно назвать эмодзи "умоляющее лицо", которое поднялось с 87 на 14 позицию в рейтинге. Данные из рейтинга свидетельствуют, что самая большая категория эмодзи — флаги, является и наименее популярной.

Ранее "Телеграф" писал, что из Телеграма удалили эмодзи с баклажаном. Его сочли слишком сексуализированным.