Укр

Самый популярный эмодзи 2021: опубликован рейтинг

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Эмодзи-лидер в этом году. Новость обновлена 03 декабря 2021, 21:45
Эмодзи-лидер в этом году.

В мире существует более 3, 6 тысячи эмодзи.

Смеющиеся, плачущие, обнимающиеся — смайлики используют более 90% пользователей интернета. Самым популярным стал смайл "Слезы радости". 

Об этом сообщает сайт консорциума Unicode.

По их данным более 5% используемых эмодзи приходятся именно на этот смайл. Второй по популярности — знак сердца. Третье место отведено смеющемуся лицу, наклоненному на бок. Его ранее обозначали как "laughing out loud"и он значит смех до слез. 

ТОП-3 популярных эмодзи
ТОП-3 популярных эмодзи

Также в ТОП вошли знак "класс", слезы, различные смайлики с сердечками и сложенные в мольбе руки. 

Десятка лидеров среди эмодзи
Десятка лидеров среди эмодзи

Отметим, что популярность смайликов меняется, но именно "лица" с различными эмоциями традиционно попадают в топ наиболее часто употребляемых эмодзи. 

Прорывом 2021 года можно назвать эмодзи "умоляющее лицо", которое поднялось с 87 на 14 позицию в рейтинге. Данные из рейтинга свидетельствуют, что самая большая категория эмодзи — флаги, является и наименее популярной. 

Ранее "Телеграф" писал, что из Телеграма удалили эмодзи с баклажаном. Его сочли слишком сексуализированным. 

Теги:
#Сердце #Смех #Смайл #Эмодзи
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